Директор департамента Минпромторга России Андрей Цемахович посетил «Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

Правительственная делегация во главе с директором регулирования внешней торговли и поддержки экспорта Минпромторга России Андреем Цемаховичем и заместителем министра Минпромэнерго Ростовской области Андреем Атаманцевым посетила «Ростсельмаш». Гости ознакомились с новейшими разработками компании, перспективными инвестпроектами, спектром моделей техники и их производством

Участники мероприятия осмотрели основные площадки компании (участки сборки трансмиссий, комбайнов и тракторов), ознакомились с важнейшими инвестиционными проектами (строительство тракторного завода, расширение сборки дифференциалов и механических коробок переключения передач для тракторов 2000-й серии). Вниманию делегации были представлены новейшие разработки компании, в том числе актуальные модели самоходной техники и электронные системы. Андрей Цемахович принял участие в тест-драйве трактора RSM 2375, лично убедившись в комфорте и эргономичности рабочего места механизатора.



«Это мой первый визит на «Ростсельмаш». Цель поездки — убедиться в эффективности мер поддержки по линии Минпромторга и правительства РФ. Результаты инвестпроектов «Ростсельмаш» впечатляют», — отметил Андрей Цемахович.

