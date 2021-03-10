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Russian Meat & Feed Industry — 2021

Директор департамента Минпромторга России Андрей Цемахович посетил «Ростсельмаш»

Партнёрский материал


«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

Правительственная делегация во главе с директором регулирования внешней торговли и поддержки экспорта Минпромторга России Андреем Цемаховичем и заместителем министра Минпромэнерго Ростовской области Андреем Атаманцевым посетила «Ростсельмаш». Гости ознакомились с новейшими разработками компании, перспективными инвестпроектами, спектром моделей техники и их производством

Участники мероприятия осмотрели основные площадки компании (участки сборки трансмиссий, комбайнов и тракторов), ознакомились с важнейшими инвестиционными проектами (строительство тракторного завода, расширение сборки дифференциалов и механических коробок переключения передач для тракторов 2000-й серии). Вниманию делегации были представлены новейшие разработки компании, в том числе актуальные модели самоходной техники и электронные системы.  Андрей Цемахович принял участие в тест-драйве трактора RSM 2375, лично убедившись в комфорте и эргономичности рабочего места механизатора. 

«Это мой первый визит на «Ростсельмаш». Цель поездки — убедиться в эффективности мер поддержки по линии Минпромторга и правительства РФ.  Результаты инвестпроектов «Ростсельмаш» впечатляют», — отметил Андрей Цемахович.


«Ростсельмаш» 

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