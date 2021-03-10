Правительство Замбии заинтересовано в сотрудничестве с «Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

Большая правительственная делегация Республики Замбия во главе с министром финансов Бваля Эммануэлем Нганду и чрезвычайным и полномочным послом Республики Замбия в РФ Шедреком Чингембу Лувита посетила компанию «Ростсельмаш». В состав делегации также вошли первые лица и представители финансовых, военных структур, системы образования африканской страны

Гости ознакомились со сборочным производством комбайнов и тракторов, корпоративной Академией, музеем исторических сельхозмашин; провели переговоры с руководством департамента продаж, на которых получили подробную консультацию о возможностях и стоимости современной техники, условиях поставки и оплаты.



Посещение «Ростсельмаш» стало одним из главных пунктов визита замбийской делегации в Ростовскую область, целью которого были расширенные переговоры по сотрудничеству в сельхозпроизводстве. Как рассказали в правительстве Ростовской области, у Замбии большие планы по развитию сельского хозяйства, они включают подготовку специалистов и модернизацию села через закупки современной техники и развитие собственного сельхозмашиностроения. Партнерами в реализации этих планов Правительство Замбии хотело бы видеть донской регион и компанию «Ростсельмаш».



- Посетив «Ростсельмаш», мы убедились в производственных возможностях компании. Чтобы вести сельское хозяйство на высоком прогрессивном уровне, необходимо такое же прогрессивное оборудование. Продукция «Ростсельмаш» соответствует этим параметрам. Определенно, инвестиции в подобную технику очень прибыльны, — подчеркнул министр финансов Республики Замбия Бваля Эммануэль Нганду.



- Как министр правильно заметил, невозможно вести прогрессивное сельское хозяйство, если оно не обладает определенной степенью механизации. Впервые технику «Ростсельмаш» я увидел на выставке в Москве. Я должен был лично приехать и убедиться, что она производится точно здесь и выглядит именно так, — пояснил цель своего визита чрезвычайный и полномочный посол Республики Замбии в РФ Шедрек Чингембу Лувита.



Г-н Лувита добавил, что всю информацию, которая была предоставлена на «Ростсельмаш», он передаст министру сельского хозяйства Замбии, в Союз фермеров, которые будут в дальнейшем определять направления практического взаимодействия двух сторон.

