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Russian Meat & Feed Industry — 2021

Регистрация протравителей «Гераклион, КС» и «Протего Макс, МЭ»


«Щелково Агрохим»

«Щелково Агрохим»

Получили государственную регистрацию два новых фунгицидных протравителя семян «Щелково Агрохим»: «Гераклион, КС» (400 г/л тирама + 25 г/л тебуконазола + 15 г/л азоксистробина) и «Протего Макс, МЭ» (75 г/л протиоконазола + 25 г/л пираклостробина + 25 г/л тебуконазола)

Препарат «Гераклион, КС» имеет контактно-кишечное системное действие и защищает от широкого спектра болезней при высоком инфекционном фоне. Усиленно действует против возбудителей болезней, находящихся как в семени, так и в почве: фузариозов, гельминтоспориоза, септориоза, а также оказывает иммуностимулирующее действие и ярко выраженный физиологический эффект на проросток. Эффективен при протравливании семян зерновых культур, сои, гороха, подсолнечника.

Подробнее о препарате

«Протего Макс, МЭ» также оправдывает свое название от латинского глагола protego — что значит «прикрывать, покрывать, укрывать, защищать». Этот фунгицидный протравитель семян в инновационной формуляции для премиум-защиты зерновых культур (пшеница озимая, пшеница яровая, ячмень озимый, ячмень яровой) обладает высочайшим уровнем контроля возбудителей фузариозов, в том числе снежной плесени, септориоза, болезней прикорневой зоны, включая церкоспореллёз, прикорневую гниль и гиббелиноз, оказывает ярко выраженное иммуностимулирующее действие и физиологический эффект. Способствует лучшей перезимовке озимых культур, улучшает кущение, формирует более мощную вторичную корневую систему, закладывает хорошую основу получения высоких урожаев зерновых культур. 

Подробнее о препарате

«Щелково Агрохим» 

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