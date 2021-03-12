Долгосрочная стратегия успеха не строится на удобных для всех решениях

«Коудайс МКорма»

Мир столкнулся с чередой новых рисков и вызовов, и агросектор, а также смежные отрасли, не стали исключением. Рост себестоимости производства вынуждает компании искать возможности сэкономить, часто в ущерб качеству, свои коррективы в развитие бизнеса вносит и нарушение логистических цепочек. Кроме того, в последнее время обострилась проблема ухудшения эпизоотической ситуации. Как кризис повлиял на «Коудайс МКорма», одного из российских лидеров по производству премиксов и престартеров премиум-класса, и не меняет ли он стратегию отказа от использования в кормах источников протеина животного происхождения, «Агроинвестору» рассказал гендиректор компании Тимур Мударисов







— Хотя ситуация с распространением COVID-19 в России постепенно стабилизируется, обстановка на рынке по-прежнему остается непростой, многие предприятия агросектора пострадали от ограничительных мер и продолжают ощущать их негативные последствия. Нынешний кризис как-то отразился на вашей компании?



- Наша компания работает на российском рынке с 1994 года, и мы не понаслышке знаем, что такое экономические кризисы национального и мирового масштаба. События 1998-го, 2008-го и 2014 годов научили нас стратегическому мышлению и эффективному управлению в условиях высоких рисков и нестабильности. Большая история развития дает нашей компании понимание важности фундаментальных ценностей и принципов работы. Как бы ни качало лодку экономики, мы твердо уверены, что стандарты качества и долгосрочное партнерство — это важнейшие факторы работы компании и основа долгосрочного успеха.



— Однако даже крупные игроки на пике карантинных ограничений столкнулись с рядом проблем: были трудности с поставками в страну витаминов, аминокислот и других компонентов, к тому же импортная продукция в очередной раз подорожала. Как ваша компания отвечала на эти вызовы? Пришлось ли как-то корректировать логистические цепочки? Не было ли проблемы с увеличением доли фальсификата на рынке компонентов премиксов?



- Действительно, год был для всех непростым, и даже крупные игроки рынка кормов были вынуждены перестраивать процессы, оперативно искать альтернативы. Мы сохранили все производственные и логистические процессы на том же высоком уровне, к которому привыкли и на который рассчитывают наши партнеры. Производство работало бесперебойно, вся продукция производилась и отгружалась в срок и в полном объеме.



— Компания «Коудайс МКорма» известна прежде всего, как крупный производитель премиксов, но также вы производите престартерные корма в премиальном сегменте. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом направлении: какой объем продукции вы производите, кто ваши партнеры в этом сегменте — крупные агрохолдинги, комбикормовые заводы, которые далеко не всегда могут освоить выпуск престартерных комбикормов, или небольшие животноводческие предприятия?



- Мы сотрудничаем с крупнейшими агрохолдингами страны, а также с производителями мяса, молока и яиц регионального и областного масштаба. По всей стране, от Калининграда до Владивостока, а также во многих странах СНГ более 200 наших партнеров растут и развиваются вместе с нами. Мы не делаем ставку на «универсальный продукт»: как известно, наилучший результат приносит индивидуально разработанная программа кормления и содержания, которая учитывает все особенности предприятия. На основании результатов всестороннего анализа предприятия в нашем рецептурном отделе создаются тысячи уникальных рецептур, которые воплощаются в премиксах, престартерах и других продуктах, вырабатываемых на нашем производственном комплексе в Лакинске, мощность премиксного завода составляет 120 тыс. т, престартерного — 60 тыс. т в год.



— Ваши специалисты неоднократно заявляли, что на престартерном заводе компании не применяются источники белка животного происхождения (БЖП). С чем связано такое решение?



- Действительно, за всю историю нашего производства мы никогда не использовали белок животного происхождения и не планируем использовать его в наших продуктах. Исключение составляют лишь молочные продукты. Это принципиальная позиция компании, и я объясню, почему. «Коудайс МКорма» является частью международной корпорации De Heus, которая входит в топ-15 крупнейших мировых производителей комбикормов и кормовых добавок. Как вы знаете, в ЕС не используется белок животного происхождения из-за существенных рисков бактериального загрязнения комбикормов и вынужденного применения дополнительных лекарственных препаратов, которые могут иметь негативные последствия для здоровья человека. Российские производители мяса, молока и яиц вынуждены сейчас принимать принципиальные решения по данному вопросу, мы же изначально защищаем наших партнеров от таких рисков, поскольку неуклонно следуем корпоративной стратегии безопасности выпускаемой продукции.



— Однако использование белка животного происхождения приводит к значительному снижению стоимости единицы сырого протеина по сравнению с растительным белком, и такая замена позволила бы вам снизить издержки на производство ваших премиальных продуктов.



- Да, животный белок дешевле, но его использование несет в себе значительные риски, особенно для молодых животных. Во-первых, его применение влечет нестабильность качества продукта по белковому составу, аминокислотам и химическим элементам. Во-вторых, невозможно предсказать усвояемость животного белка, полученного из разного сырья: пера, кожи, внутренних органов, содержимого кишечника с разной степенью термообработки. В-третьих, несмотря на относительно низкую стоимость, БЖП фальсифицируют гораздо чаще, чем сырье растительного происхождения. В-четвертых, продукты из животного белка, например, мясокостная мука, зачастую производятся из несвежего сырья, а опасность биогенных аминов известна всем животноводам, при этом далеко не все лаборатории проводят анализы на их выявление. В-пятых, некоторые производители мясокостной муки зачастую не соблюдают технические условия обработки сырья, что влечет неполное уничтожение бактерий, в том числе сальмонеллы. Это особенно важно при кормлении и содержании племенных животных и птицы. А сейчас, когда в стране крайне напряженная ситуация в связи со вспышками вирусных инфекционных заболеваний и выявлением крупных очагов африканской чумы свиней и гриппа птиц, защита от бактериальных инфекций приобретает особое значение.



Еще один принципиально важный для нас момент: использование БЖП провоцирует загрязнение производственной линии гораздо сильнее, чем сырье растительного происхождения, вызывая вторичный рост микроорганизмов внутри производства, тем самым повышая его потенциальную бактериальную опасность. Молодняк, для которого предназначены престартерные корма, особенно подвержен риску заболеваний, поэтому в наши продукты попадают только самые лучшие ингредиенты, в качестве которых мы уверены. Экономия на качестве для нас недопустима.



— А как ваши партнеры относятся к такой жесткой позиции компании относительно БЖП?



- Для наших партнеров стратегия неприменения БЖП является одним из весомых аргументов в пользу выбора продукции «Коудайс МКорма», это очевидное преимущество на рынке. Помимо отсутствия факторов риска, о которых я уже говорил, могу выделить еще одно конкурентное преимущество нашей продукции: неиспользование БЖП дает нам право сотрудничать с производителями, выпускающими халяльную продукцию.



— Тем не менее, столь принципиальная позиция требует более высоких издержек. Как вам удается конкурировать с компаниями, которые используют в кормах животный белок и получают более низкую себестоимость продукции?



- Мы работаем на рынке более четверти века. Если бы наша стратегия была ошибочной, думаю, нашего диалога не состоялось бы. А сегодня «Коудайс МКорма» - российский лидер по производству премиксов и престартеров премиум сегмента, крупный поставщик кормовых добавок. Мы не гонимся за сиюминутной прибылью, несем ответственность перед своими партнерами и гарантируем высочайшее качество продукции. В долгосрочной перспективе ставка на качество продукции, здоровье животных и доверие партнеров — самая правильная, и мы неуклонно следуем этой стратегии.



Мы внимательно следим за дискуссией в ЕС об отмене запрета на использование животных белков в кормах продуктивных животных. Если такое разрешение будет получено, безусловно, оно будет регламентироваться строгими стандартами качества продукции и сопровождаться разъяснением, какие животные белки могут быть использованы в конкретных продуктах. В любом случае, кроме европейских норм мы по-прежнему будем соблюдать наши внутренние, зачастую более строгие, стандарты качества. Все сырье для производства престартеров и других наших продуктов проходит строгий контроль, а возможные послабления законодательства никогда не станут причиной снижения качества нашей продукции и отказа от ранее взятых на себя обязательств перед нашими партнерами.



— С растительным сырьем тоже не все однозначно. В России недавно до конца года продлили упрощенный ввоз ГМ-сои и шрота, как вы к этому относитесь? В каком виде вы используете сою в кормах?



- Ситуация с упрощенным ввозом ГМ-сои и шрота не столь однозначна. Мы не готовы подвергать риску стабильность нашего производства и безопасность продукции, поэтому давно не используем генно-модифицированное растительное сырье. В составы наших продуктов входят различные растительные белки, такие как соевый и подсолнечный шрот, соя полножирная специальной обработки, кукурузный глютен, соевые концентраты, льняной шрот, рапсовые жмых и шрот, люпин безалкалоидный. Все входящее сырье непосредственно перед приемкой проходит строгий контроль качества, в том числе, экспресс-анализ через дистанционную систему лабораторных исследований и контроля наших нидерландских коллег. Мы неоднократно разворачивали грузовой автотранспорт, доставивший сырье ненадлежащего качества, хотя по документам поставщика все было в норме.



— В период кризиса многие проекты ставят на паузу до лучших времен, расскажите, какие планы по развитию бизнеса у вашей компании — на этот год и более долгосрочную перспективу? Пришлось ли на фоне кризиса как-то их корректировать?



- Экономические кризисы никогда не останавливали наше развитие, а лишь раскрывали новые возможности, учили мыслить стратегически, принимать решения на долгосрочную перспективу с учетом потенциальных рисков. В любой момент времени, равно как и сегодня, у нас в работе есть ряд инвестиционных проектов на стадии реализации или разработки. Кризис не внес существенных изменений в стратегический план развития нашего предприятия.

