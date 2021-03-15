Научный сотрудник Alltech назначен на должность эксперта в международную рабочую группу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО)

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Доктор Сахид Салами будет работать в Технической консультативной группе по метану Партнерства ФАО в области экологической оценки и эффективности животноводства

Компания Alltech, мировой лидер в области кормления и здоровья животных, рада объявить о назначении доктора Сахида Салами, научного сотрудника компании, на должность эксперта Технической консультативной группы по метану в Партнерстве Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по оценке и показателям воздействия животноводства на окружающую среду (LEAP) . В рамках этой рабочей группы доктор Салами и другие отраслевые эксперты сосредоточат свое внимание на пересмотре руководящих принципов оценки метана для улучшения инвентаризации выбросов парниковых газов (ПГ) и улучшения оценок углеродного следа и стратегий в области низкоуглеродного животноводства и продовольственной безопасности.



«Мое образование и карьера неразрывно связаны с исследованиями в области сельского хозяйства и экологически устойчивого развития. Я с нетерпением жду начала работы в качестве эксперта Технической консультативной группы по метану, — сказал доктор Салами. — Эта должность — прекрасная возможность поработать вместе с мировыми лидерами отрасли над улучшением оценки углеродного следа и стратегий в области низкоуглеродного животноводства и продовольственной безопасности».



Доктор Салами имеет международный опыт проведения исследований и выполнения технических обязанностей в области экологически устойчивого кормления животных и качества пищевых продуктов. В Alltech он работает с 2019 года в качестве научного сотрудника в Группе реализации решений компании в городе Стэмфорд (Великобритания). Он использует свой многопрофильный опыт в области кормления животных и наук об окружающей среде в сфере разработки фактологических, ориентированных на клиента решений, направленных на повышение продуктивности и экологической устойчивости систем производства животного белка.



До прихода в Alltech Салами получил докторскую степень по специальности «сельское хозяйство, пищевая промышленность и экология» в двух учебных заведениях: Катанийском университете (Италия) и Университетском колледже Корка (Ирландия). Степень магистра в области экологически устойчивого кормления животных он также получил одновременно в Вагенингенском университете и научно-исследовательском центре (Нидерланды) и Инженерной школе Пурана (Франция).



«Мы гордимся тем, что доктор Салами представляет Alltech в составе экспертной рабочей группы ФАО ООН, где он сможет применить свой научный опыт и знание отрасли в важнейших общемировых дискуссиях об изменении климата и роли в этом процессе сельского хозяйства, — сказал доктор Марк Лайонс, президент и главный исполнительный директор Alltech. — Это отлично согласуется с нашим видением Планеты изобилия, которое направлено на совместную с глобальными партнерами работу над формированием экологически устойчивого будущего сельского хозяйства и планеты в целом».



Партнерство LEAP — это многосторонняя инициатива, созданная с целью повышения экологической устойчивости животноводческого сектора с помощью согласованных методов, показателей и данных. LEAP возглавляет скоординированную глобальную инициативу по ускорению устойчивого развития животноводческой цепочки и поддержке согласованных действий по борьбе с изменением климата, что способствует достижению целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Парижского соглашения.

