LEMKEN вновь отмечает положительный баланс

LEMKEN

Производитель техники для растениеводства хорошо использовал 2020 год

Компания LEMKEN, специализирующаяся на профессиональном растениеводстве, закончила минувший финансовый год с оборотом в 365 млн евро — практически таким же, как в позапрошлом году. Особым спросом пользовались рядовые сеялки и пропашная техника. Новый год также начался с очень хорошего потока заказов.



«Мы рады и благодарны, что нам удалось полностью сохранить работу своего производства в прошлом году, не подвергая опасности здоровье наших сотрудников, которых у нас 1631 по всему миру. Что касается оборота и прибыли, мы достигли высоких целей и очень этим довольны, несмотря на отказ от полевых опрыскивателей. Нам также удавалось поддерживать свой сервис для предприятий специализированной торговли, фермеров и предпринимателей на высочайшем уровне. Большое количество небольших презентаций и цифровой контент помогли нам хорошо справиться со сложностями, обусловленными ситуацией с коронавирусом. Хотя, конечно, мы были бы рады, если бы вскоре снова появилась возможность общаться и принимать участие в мероприятиях вживую, и мы могли представить преимущества наших технологий для всех желающих на поле», — подводит итоги года коммерческий директор LEMKEN Энтони ван дер Лей (Anthony van der Ley).







Отказавшись от производства полевых опрыскивателей и сосредоточив все силы на производстве современной прецизионной пропашной техники, LEMKEN, выбравшая своим вторым названием AgroVision Company, выбрала в прошедшем году четкое направление. И первые успехи уже видны: дочерняя компания Steketee стала настоящей кузницей инноваций и достигла прироста продаж на 30%. В ее ассортименте представлены индивидуально конфигурируемые пропашные машины, которые, благодаря распознаванию отдельных растений с помощью камер, обеспечивают невероятно экономичное уничтожение сорняков. Успешными также оказались новые разбрасыватели удобрений: большое разнообразие моделей, предлагаемых LEMKEN, обеспечивает адаптацию под различные условия эксплуатации.



Продажи на родном рынке — в Германии — стабильно высоки, тем не менее доля сделок с зарубежными партнерами больше: 77% от общего оборота. Самыми активными в 2020 году были рынки Франции, России, США и Великобритании, при этом в трех последних странах удалось значительно увеличить объемы продаж.



В отношении текущего 2021 года семейное предприятие настроено очень оптимистично благодаря активному потоку заказов. Ожидая значительного роста, компания выделила средства для интеграции самых современных технологий сборки на своем заводе в Харене, который с начала года полностью перешел на производство техники для рядового посева. На рынок выходят такие новинки, как гибридный культиватор Koralin 9 для обработки почвы на сверхмалой глубине, компактный культиватор Kristall с шириной захвата до 10 м и новая система защиты от перегрузок OptiStone для плугов. В сегменте рядовых сеялок LEMKEN начинает продажи новых усовершенствованных моделей Saphir и Solitair со сдвоенным баком (для второго вида семян или удобрений), передним баком Solitair 23 с управлением по шине ISOBUS и отдельной высевающей секцией шириной 6 м с собственным шасси. Планируется представить новую большую сеялку и в ассортименте техники для точного высева Azurit с инновационной технологией DeltaRow. Кроме того, LEMKEN последовательно продолжает работу в области дигитализации и создания сетей, предлагая решения для прецизионной обработки полей и интеллектуального управления данными. Премированная Немецким сельскохозяйственным обществом (DLG) система iQblue connect — первая в своем роде система комплектующих для интеллектуальной автоматизации рабочих функций почвообрабатывающих орудий с использованием системы управления трактора.

