Выигрышное пари для 20-х Дней открытых дверей JOSKIN!

JOSKIN

По традиции 2021 год начался с Дней открытых дверей JOSKIN, мероприятия, предназначенного для ознакомления широкой публики с модельным рядом продукции компании и кулисами производства. Из-за санитарных ограничений организация этого события была полностью изменена, предприятие решило предложить по этому случаю полностью виртуальный опыт. И какой получился результат?

На протяжении 20 лет Дни открытых дверей JOSKIN привлекают все больше посетителей и сегодня это мероприятие стало важным событием в графике местных аграриев. Несмотря на ограничения, связанные с санитарным кризисом этого года, бельгийская фирма решила сохранить это традицию любым способом.



Новый рекорд посещаемости

Как смогли заметить многие аграрии, веб-сайт компании был полностью обновлен по этому случаю и на нем стали доступны новые инструменты: 100% виртуальный выставочный зал, а также интерактивный визит всех промышленных комплексов Группы. Глядя на решение, доступное на сайте , JOSKIN выиграла пари и смогла предложить на 100% цифровую версию, сохранив все оригинальные ингредиенты мероприятия.



Предоставив решение, доступное в любой точке мира, без часов открытия необходимости организации поездки, и, прежде всего, без санитарного риска, эти Дни отрытых дверей зарегистрировали новый рекорд посещаемости. Десятки тысяч посетителей открыли эту страницу всего за несколько дней. Аграрии, предприниматели, эксперты и просто любопытные из Польши, Испании, Австрии, Швеции, России и т. д. посетили различные страницы, созданные для этого мероприятия.







Хорошая новость: JOSKIN

Воодушевленная этим успехом, компания JOSKIN решила оставить доступными различные инструменты, созданные по этому случаю. Это решение полностью вписывается в стратегию прозрачности Группы. Напомним, что в обычное время двери выставочных залов компании JOSKIN всегда открыты для широкой публики. Компания регулярно организовывает визиты своих разных промышленных комплексов. И если это стало невозможно из-за контекста пандемии, то для фирмы было важно продолжать предоставлять клиентам корректную информацию для принятия решения о приобретении техники.



Информация для каждой потребности

Наряду со страницами, посвященными модельным рядам техники, сайт Joskin.com позволяет вам (через нажатие на «выставочный зал») погрузиться в полностью виртуальную экспозицию, занимающую более 14 тыс. м., которая дает вам возможность проанализировать каждый образец техники как будто вы находитесь там по-настоящему.



Чтобы убедить вас в высоком качестве своей техники, сайт JOSKIN также включает в себя новую рубрику «экскурсия по заводу», которая позволит Вам ознакомиться со всеми этапами процесса производства машин JOSKIN на разных промышленных комплексах Группы. Перенося вас из Бельгии и Франции в Польшу, эта страница позволит вам, благодаря многочисленным видео и репортажам, увидеть и понять каждый этап производственного цикла без необходимости приезжать на завод.



Для тех, кто интересуется выгодными предложениями и техникой на складе, был разработан другой инструмент: предложение месяца! Доступная на странице joskin.com/calendar или в рубрике «Наши акции», эта новинка включает в себя все эксклюзивные предложения календаря JOSKIN 2021, воспользоваться которыми можно в текущем месяце.

