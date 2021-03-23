Технологические решения для производства томатных продуктов​ от Tetra Pak

ООО "ВНМ ДИДЖИТАЛ"

Производство томатных продуктов — динамично развивающаяся во всем мире отрасль с широким и постоянно растущим ассортиментом продукции с добавочной стоимостью, предъявляющая серьезные требования к качеству и разнообразию продуктов, а также к качеству сырья, из которого изготавливается томатная паста

Все это обуславливает высокие требования к производству таких продуктов и особенно к качеству технологии перемешивания. Основанные на экспертных знаниях и технологиях в области пищевого производства, решения Tetra Pak позволят вам стандартизировать сырье для томатной пасты, что обеспечит экономичность и гибкость закупок, а также высокую производственную эффективность и стабильность качества на мировом уровне.







Оптимальные решения от Tetra Pak помогут вам реализовать ваши инновационные идеи и производить разнообразные томатные продукты (от пассаты, пюре, пасты и соусов до супов и кетчупа). Компания полностью удовлетворит ваши потребности в производстве доступной и разнообразной продукции, гарантируя высокий уровень производительности и конкурентоспособности. Используя инновационные упаковочные решения, Tetra Pak обеспечивает удобство упаковки и распространения как продуктов, требующих охлаждения, так и продуктов длительного хранения.



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