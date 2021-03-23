«Август» строит в Черноголовке современный образовательный комплекс площадью 13 тыс. кв. м

«Новая Черноголовская школа»

Компания «Август» - лидер отечественного рынка средств защиты растений — реализует масштабный социальный проект. Осенью в подмосковной Черноголовке откроет двери «Новая Черноголовская школа» - инновационный образовательный комплекс площадью более 13 тыс. кв. м. Современное учебное заведение призвано дать школьникам качественное академическое образование и раскрыть их способности и таланты. Сегодня школа успешно работает на арендованных площадях, а ее выпускники поступают в ведущие столичные вузы

Подмосковная Черноголовка славится своими научно-исследовательскими институтами, из которых вышли многие академики, доктора наук и даже Нобелевские лауреаты. Вопросы образования всегда занимали здесь особенное место. Сейчас традиции наукограда продолжает «Новая Черноголовская школа», где академический подход сочетается с современным взглядом на процесс обучения. Учебное заведение работает только четвертый год, однако первые же его выпускники поступили в лучшие московские вузы.



Сегодня «Новая Черноголовская школа» размещается на арендованных площадях, однако параллельно ведутся работы по строительству нового, прекрасно оборудованного здания. Общая площадь комплекса составит более 13 тыс. кв. м, вместимость — 320 учеников. Открытие запланировано на 2021 год.



К настоящему моменту завершено строительство монолитного каркаса здания, ведутся работы по кирпичной кладке наружных стен. Начинается монтаж большого купола, благодаря которому атриум школы всегда будет наполнен светом. Строители утепляют фасад, устанавливают окна. Закончена подготовка к монтажу облицовочных панелей из фибробетона, так что вскоре здание начнет принимать свой финальный вид. Организована подводка коммуникаций, строится электроподстанция, которая будет использована в том числе для нужд города. В ближайшее время стартуют работы по устройству внутренних планировок здания.



В школе будет создан центр инженерного образования для будущих изобретателей, актовый зал станет площадкой для театральных экспериментов, а зал для занятий физкультурой и спортивные площадки помогут развить физическую активность учеников. Библиотечно-информационный центр позволит комфортно подготовиться к урокам или сделать доклад. Современные кабинеты физики, химии и биологии станут основой как для учебной, так и для проектной работы.



Сейчас в школе идет поиск высококвалифицированных педагогов, в том числе на руководящие позиции.

