«Агроплем» открывает крупнейший лабораторный кластер для сельского хозяйства

«Агроплем»

8 апреля 2021 года откроет свои двери крупнейший лабораторный кластер для сельского хозяйства компании АО «Агроплем»

Отвечая на потребности растущего аграрного рынка, компания приняла стратегическое решение о расширении и оптимизации потоковых анализов в едином лабораторном комплексе. На территории информационного центра «Сколково» продолжает свою работу лаборатория молекулярно-генетической экспертизы.



Новый проект компании с инвестициями более 400 млн руб. — это уникальный комплекс, занимающий 2,5 тыс. кв. м на территории АО «ТВЭЛ», входящего в состав госкорпорации «Росатом».



В лабораториях установлено оборудование ведущих мировых производителей, обеспечена высокая автоматизация процессов и скорость оценки, проводится широкий перечень анализов в соответствии с требованиями международных стандартов.



О ведущей позиции компании в своей области говорят также мощности кластера: более 5 тыс. образцов молока в день, более 10 тыс. проб в месяц тестируют в лаборатории молекулярно-генетической экспертизы, до 1 тыс. проб в день оценивает лаборатория почв и более 100 тыс. проб в год — лаборатория кормов.



Являясь независимым экспертом в диагностических исследованиях, компания развивает следующие направления: геномика животных, селекционный контроль качества молока, аналитическая оценка качества кормов и кормовых ингредиентов, ветеринарная диагностика и почвенные исследования.



Высокая достоверность результатов подтверждается непрерывным контролем качества тестирований и участием в межсличительных испытаниях с лабораториями по всему миру. Стандарты работы и собственные разработки: автоматическая система сборки расходников, консервант молока, уникальные цифровые решения — все это отличает компанию на отечественном рынке лабораторных услуг для сельского хозяйства.



Политика ценообразования «Агроплем» строится на оптимизации себестоимости выполняемых анализов и индивидуальном подходе к оценке потребностей клиента.



Данный проект является не единственным успешно реализованным «Агроплем». В 2019 году в рамках инициатив «Сколково», компания получила статус резидента инновационного центра и открыла первые лаборатории молекулярно-генетической экспертизы и контроля качества молока. Подписание партнерства с французской генетической лабораторией Labogena расширила информационные возможности и позволило с успехом применять лучший мировой практический опыт в российских условиях.



В ближайших планах компании — аккредитация лабораторий по стандарту ISO 17025, повышение уровня доверия на национальном и глобальном уровне и содействие развитию международной торговле.



Агроплем — не тестирование, но сервис! Лаборатории компании «Агроплем» не просто проводят исследования, визуализируют их, но и интерпретируют результаты и помогают их правильно применять на хозяйствах клиентов по всей стране.



Запуск данного проекта дает широкие возможности для сельскохозяйственных производителей получить комплекс лабораторных услуг в одном месте и позволит компании быстро и гибко реагировать на потребности сельскохозяйственных производителей.