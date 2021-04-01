В чем секрет эффективного кормления КРС?

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Производство кормов для сельскохозяйственных животных требует современных подходов, компетентной экспертизы, понимания потребностей коров

Сбалансированный рацион должен обеспечивать поголовье необходимым уровнем питательности и важными элементами (фосфор, магний, калий, натрий, сера, цинк, йод, марганец, селен, аминокислоты, витамины).



При этом какого бы качества ни были грубые и сочные корма, они не содержат достаточного количества питательных веществ, необходимых для роста, поддержания здоровья и высокой молочной продуктивности животных, поэтому введение в рацион премиксов, концентратов, энергетических добавок и специальных продуктов — это безусловная необходимость.



Эффективное кормление представляет собой цепочку составляющих, каждая из которых напрямую влияет на продуктивность животного, и, соответственно, рентабельность хозяйства. Если какого-то компонента в рационе не хватает, то страдает весь процесс: от обмена веществ в организме коровы до оборота денежных средств предприятия.



Так, без достаточного количества протеина в корме корова не способна дать молоко с нормальным уровнем белка, при дефиците витаминов нарушается пищеварение и воспроизводство, а без углеводов не усваиваются белки и жиры.



Пытаясь сэкономить на качестве или количестве кормов, хозяйство рискует нанести серьезный вред как животному, так и собственной экономике. В структуре себестоимости литра молока корма занимают до 50% и больше — в зависимости от уровня организации производственного процесса. При ухудшении качества рациона снижается продуктивность коровы, и затраты сухого вещества рациона в литре молока вырастают, равно как и их стоимость. Поэтому подобная экономия негативно скажется на результатах предприятия на много месяцев вперед.



В основе современного кормления лежит научный подход: изучение потребностей коровы, формирование рациона, который поможет животному раскрыть свой генетический потенциал молочной продуктивности, а руководителю хозяйства оптимизировать расходы на корма. Ключевую роль в этом процессе играют качественные грубые корма, концентраты, премиксы и витаминные добавки.



Технический директор по КРС «Мустанг Технологии Кормления» Вадим Барнев:



Главный секрет успешного кормления прост: рацион кормления должен полностью соответствовать потребностям животного, а не нашим предпочтениям. Он должен полностью закрывать все потребности животного в структурности, питательных веществах, витаминах, макро- и микроэлементах, как количественно, так и качественно.



Например, для того, чтобы добиться высокой молочной продуктивности, нужно помнить, что грубые корма (силос, сенаж) не содержат достаточно протеина и легкодоступной энергии. Корова, съедая только грубые корма, не получает нужного ей количества питательных веществ, и надои в таком случае остаются низкими. Сегодня любое хозяйство, которое стремится стать прибыльным, не может себе позволить отказываться от современных решений в кормлении: концентратов, премиксов, специальных добавок, которые напрямую влияют на здоровье и молочную продуктивность.



Задача оптимизации кормления — это восполнение недостающей питательности грубых кормов и обеспечение питательными веществами животного в соответствии с его физиологическими потребностями. Для этого, ориентируемся на исходные данные: при недостатке протеина включаем в рацион комбикорма, жмыхи, шрота и другие доступные источники белка. Для восполнения дефицита витаминов и минералов используем концентраты или премиксы (витаминно-минеральные концентраты). Такой принцип применяется ко всем источникам питательных веществ.



Помимо вышеупомянутых продуктов, в современном кормлении важную роль приобретают функциональные добавки, то есть те, которые не имеют питательной ценности и не являются прямым источником витаминов, минералов или протеинов с жирами. Функциональность таких добавок может заключатся в нормализации ферментации кормов в рубце, они помогают организму животного более активно усваивать энергию грубых кормов разного качества, снижать нагрузку на печень, выступать в качестве адсорбента микотоксинов, оптимизировать белковый, углеводный и жировой обмены.



В нашем портфеле таким продуктом является «Руменфит» - комплексная функциональная добавка, направленная на функциональное стимулирование рубцовой ферментации, увеличение потребления кормов, продуктивности и продуктивного долголетия.



1. Источники энергии в составе повышают интенсивность пищеварения и стимулируют синтез микрофлоры рубца.



2. Гепатопротекторная смесь направлена на оптимизацию жирового обмена в организме, предотвращения жирового перерождения печени и кетоза.



3. Дрожжевая культура Saccharomyces cerevisiae (Y1242) и мультиэнзимная композиция обеспечивают рост микрофлоры рубца, ферментацию грубых кормов, обладают противодиарейным эффектом, служат для профилактики ацидоза.



4. Метионин и холин хлорид исключительно в защищённой форме, способствуют быстрому восстановлению гепатоцитов.



5. Органический хром участвует в усвоении глюкозы, снижает уровень кортизола и как следствие чувствительность к стрессам. Улучшает использование небелкового азота в организме, что особенно актуально при использовании кормов с высоким уровнем аммиака. Активирует синтез половых гормонов.



6. Адсорбент микотоксинов, как нейтрализатор токсических веществ, снижает негативное использование токсичных зерновых и грубых кормов.



7. Эвгенол, цинамаль и олеорезин капсикум повышают потребление кормов, оптимизируют рубцовую ферментацию, снижают влияние теплового стресса, повышают усвоение энергии рациона, стимулируют аминокислотный обмен.



8. Специальные вкусовые и ароматические добавки придают рациону привлекательный вкус, стимулируя его потребление.

