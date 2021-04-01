Демонстрационный тур CLAAS 2021: широкая линейка техники на российских полях

CLAAS

В начале апреля CLAAS откроет сезон демонстрационных туров. Он охватит Центральную Россию, Южный федеральный округ, а также Урал и Сибирь. Тур продлится до ноября. В этом году компания существенно расширила парк машин: будет представлено 15 моделей техники. Чтобы повысить практическую значимость тура, увеличится и средняя продолжительность показательных работ

Весной-2021 ключевыми участниками демонстрационных показов станут тракторы.



Новинку сезона — узкоколейный трактор NEXOS 230VL — в первую очередь оценят аграрии южных регионов. Этот трактор, способный работать в узком междурядье, идеально подходит для садоводов и виноградарей.



Будет представлен и трактор ARION 640 C. Компактный, производительный, маневренный и экономичный, он может быть агрегирован с множеством навесных и прицепных орудий.



Мощные и универсальные тракторы AXION 800 и 900 серий также примут участие в показах. Они продемонстрируют свои возможности, работая с широкозахватными почвообрабатывающими орудиями.



Все тракторы будут оснащены системой автоматического вождения. Она наглядно продемонстрирует фермерам, на какой экономический эффект они могут рассчитывать, используя данную технологию.



Также аграрии смогут оценить экономическую эффективность использования датчика CROP SENSOR при внесении азотных удобрений. Устройство оснащено активной измерительной системой, которая определяет, насколько растения обеспечены питательными веществами. В режиме реального времени можно скорректировать объем вносимых удобрений.







С середины мая на производственных базах компаний-партнеров начнутся демонстрации техники для заготовки кормов. На разных культурах будут показаны косилки DISCO в модификациях 3200 FC MOVE и 9200 CAS. Уборку скошенной массы произведет пресс-подборщик ROLLANT 520 RC.



Весенне-летний период не обойдется без показов кормоуборочного комбайна JAGUAR 950 — ведущей техники CLAAS в сфере кормозаготовки: от кукурузы до сорго. Аграриям представят также датчик ближней инфракрасной спектрометрии NIR SENSOR, который устанавливают в силосопроводе JAGUAR. Он позволяет в режиме реального времени и с лабораторной точностью определять содержание сухого вещества в заготавливаемом кукурузном и травяном силосе.



Также в этом сезоне пройдут испытания нового поколения зерноуборочного комбайна LEXION 7700. В комбинации со специальными жатками VARIO 1080 он продемонстрирует свои возможности на уборке зерновых и рапса. А с приставкой CORIO 1270 — на зерновой кукурузе и зерностержневой смеси.



Протестируют аграрии и систему CEMOS AUTOMATIC, которая автоматически регулирует настройки LEXION: выставляет оптимальный режим эксплуатации с учетом конкретной агрономической цели. Все, что требуется от механизатора — завести двигатель комбайна и поставить задачу. Система CEMOS AUTOMATIC сама найдет оптимальное сочетание настроек, включая скорость движения, частоту вращения барабанов и величину зазоров.



Летом к демонстрациям подключится и TUCANO 580 — флагман среди зерноуборочных комбайнов CLAAS в России. Свою универсальность и мощь он покажет на уборке зерновых культур и подсолнечника.



Вся зерноуборочная техника будет оснащена системой TELEMATICS и системами автоматического вождения GPS PILOT и FIELD SCANNER. Они особенно востребованы в хозяйствах, внедряющих технологии высокоточного земледелия.



В течение всего сельскохозяйственного сезона специалисты CLAAS соберут результаты демонстрационных показов и обратную связь от аграриев. Выводы - показатели производительности при работах с разными культурами в различных почвенно-климатических условиях — будут представлены в конце сезона.

