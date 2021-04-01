«Отрада» - часть глобальной популяции PIC Датские линии

«Отрада»

PIC активно развивает направление PIC Датские линии уже 2,5 года. Генетическая программа была построена на основе проводимой работы по улучшению датских линий, начатой компанией Møllevang в Дании, и была ускорена благодаря интеграции с «Отрадой»

Глобальное видение PIC и «Отрады» состоит в том, чтобы усовершенствовать высокопродуктивную свиноматку (X54), улучшив функциональные характеристики, и усилить терминальную линию (PIC 800) за счет оптимизации качества мяса и повышения эффективности, чтобы животные максимально соответствовали требованиям интегрированных производственных систем.



Размер элитного поголовья к 2022 году достигнет в общей сложности 4400 свиноматок материнских линий L04 (Ландрас) и L05 (Йоркшир) и 5250 свиноматок отцовской линии PIC 800 (Дюрок). Увеличение популяций является четким доказательством намерений PIC и «Отрады» разработать превосходный продукт для клиентов благодаря повышению интенсивности отбора, что в свою очередь обеспечит ускорение генетического прогресса. На элитной ферме Отрады мы содержим 2300 свиноматок L04 (Ландрас), L05 (Йоркшир) и PIC 800 (Дюрок), которые полностью включены в генетическую систему PIC.



Элитные популяции расположены в разных странах, что дает клиентам «Отрады» ряд преимуществ:



снижение зависимости от непредвиденных обстоятельств в случае возникновения вспышек заболеваний (АЧС, COVID-19) или геополитических проблем (экономические барьеры);



абсолютно точные индексы в племенной программе за счет проведения оценки генетической ценности в различных климатических условиях (Испания, США, Канада, Ирландия, Германия, Дания);



максимально высокие индексы благодаря строгой политике равноценного доступа к семени элитных GGP хряков с наивысшей ценностью.



Текущие производственные показатели элитного поголовья достоверно демонстрируют существующий и будущий потенциал генетической программы. Животные PIC Датские линии с улучшенными функциональными характеристиками, а также адаптированные для локального рынка, безусловно, будут способствовать повышению эффективности российских производителей.



Мы уверены, что элитная ферма «Отрады» способствует значительному улучшению всей свиноводческой отрасли России благодаря современным подходам и инструментам в племенном свиноводстве (генетическая связь с элитными популяциями, станции тестирования откормочной продуктивности, генотипирование образцов ДНК, оборудование для тестирования, превосходный статус здоровья, станция мойки скотовозов). Текущие производственные показатели товарных ферм «Отрады» демонстрируют высокий генетический потенциал, доступный российским производителям. Введение нашего племенного поголовья в вашу производственную систему повысит потенциал для улучшения ваших технических показателей. Мы с нетерпением ждем сотрудничества для дальнейшего повышения эффективности вашего производства.