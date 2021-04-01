Объявлен конкурс эскизов барельефа для фасада тракторного завода «Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

Для фасада нового тракторного завода «Ростсельмаш» - наиболее масштабного инвестиционного проекта компании - объявлен творческий конкурс на разработку эскизов скульптурного барельефа. Завод площадью 14 га с производственным корпусом 60 тыс. кв. м будет способен выпускать 3 тыс. машин в год. Стоимость проекта — 4 млрд руб. Организатором творческого конкурса выступает МOO «Индустриальное сообщество»

По замыслу председателя Совета директоров Промышленного союза «Новое Содружество» Константина Бабкина («Ростсельмаш» входит в ПС), фасад главного здания тракторного производства должен украшать барельеф, который будет не просто встречать на входе гостей, но и вдохновлять сотрудников, являя собой гимн созидательному труду и человеку труда.



В основу сюжета барельефа должна быть заложена тема борьбы созидателей с антагонистами за развитие промышленности в России. «В разное время у созидания и созидателей появляются противники <…>. Поэтому тема борьбы на барельеф просится», — поясняет Константин Бабкин.



Прием заявок осуществляется с 1 апреля по 14 мая 2021 года. Сам конкурс проводится в три этапа. I этап: конкурс эскизов барельефа с графической визуализацией замысла. II этап: конкурс скульптурных моделей барельефа, на основании пяти эскизов победителей первого этапа конкурса. III этап — изготовление барельефа в материале для фасада завода на основании одной скульптурной модели победителя конкурса.



В конкурсе могут принять участие граждане РФ: профессиональные скульпторы и художники-монументалисты, студенты и выпускники творческих учебных заведений, авторские коллективы.



Пять авторов — победителей первого этапа конкурса получат право изготовить скульптурную модель барельефа в миниатюре (в гипсе) и побороться за призы: I место — 500 тыс. руб., II место — 300 тыс. руб., III место — 100 тыс. руб., IV место — 50 тыс. руб., V место — 50 тыс. руб.



Все модели останутся в музее компании «Ростсельмаш» и станут частью его истории. Авторство победителя будет указано на произведении. Победитель получит право реализовать рабочую модель барельефа на основании своего эскиза. Подробности конкурса можно прочитать в Положении .



Строительство нового тракторного завода — один из важнейших инвестиционных проектов в сельхозмашиностроении страны. На площадке будет налажен выпуск серий тракторов: 1000, 2000, 3000 и DT. Современное производство станет первым в России, выпускающим полный модельный ряд сельскохозяйственных тракторов: от 170 л. с. до 600+ л. с.



Благодаря появлению нового завода будет не только сформирован замкнутый цикл выпуск тракторов и произойдет снижение издержек, связанных с производством, но и освобождены площади на основной площадке «Ростсельмаш» под запуск новых моделей комбайнов.

