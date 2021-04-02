Группа SDF и АО «Агромаш Холдинг КЗ» подписали соглашение о сотрудничестве

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Компания SDF, один из мировых лидеров по производству сельскохозяйственной техники, была выбрана предприятием АО «Агромаш Холдинг КЗ» в качестве партнера по развитию механизации сельского хозяйства в Казахстане

Соглашение было подписано 26 марта 2021 года в городе Костанай в присутствии премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина, высшего руководства группы SDF и президента АО «Агромаш Холдинг КЗ» Александра Лаврентьева.



Группа SDF, транснациональная итальянская корпорация со штаб-квартирой в Тревильо (Бергамо), один из ведущих мировых производителей тракторов, комбайнов и дизельных двигателей, была выбрана в качестве партнера по развитию механизации сельского хозяйства в Казахстане. Этот шаг стал одним из этапов национальной программы индустриализации, реализуемой правительством и министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.



Согласно условиям соглашения, подписанного в присутствии премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина в городе Костанай, SDF поделится своими инновационными технологиями и опытом производства тракторов и зерноуборочных комбайнов Deutz-Fahr с АО «Агромаш Холдинг КЗ», крупнейшим центром сельскохозяйственного машиностроения в Казахстане.



Группа SDF была выбрана из списка крупнейших международных производителей сельхозтехники благодаря высочайшему уровню технологий, применяемых как в производстве, так и в производимой продукции, которого удалось достичь вследствие постоянных инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в сфере устойчивого сельского хозяйства и точного земледелия, сделавшие компанию драйвером цифровой трансформации в сельском хозяйстве всего мира, а также благодаря широкому международному присутствию (восемь производственных предприятий в Европе и Азии, 12 торговых представительств и 155 импортеров по всему миру).



«Мы гордимся сотрудничеством с АО «Агромаш Холдинг КЗ», — сказал Лодовико Буссолати, генеральный директор SDF. — В течение почти вековой деятельности нашей компании исследования в области технологических инноваций были движущей силой нашего развития, и возможность внести свой вклад в механизацию сельского хозяйства основной экономической державы Центральной Азии является признанием той тяжелой работы, которую мы выполняем ежедневно, чтобы способствовать устойчивому развитию сельского хозяйства».



Партнерство, которому способствовала поддержка посольства Казахстана в Риме и посольства Италии в Нур-Султане, является частью стратегии международной экспансии SDF и открывает двери одной из ведущих экономических держав в Центральной Азии, которая уделяет пристальное внимание сельскому хозяйству (в этом секторе занята почти четверть активного населения) и обозначена ФАО как одна из пяти стран с наибольшим потенциалом развития (в 2020 году сельскохозяйственное производство увеличилось на 5,6%, превысив 12 млрд евро, а инвестиции в отрасль выросли на 15%).

