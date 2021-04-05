Национальный кормовой союз проведет Круглый стол по проблемам отрасли

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По итогам обращения Национального кормового союза в адрес Россельхознадзора на прошлой неделе было согласовано проведение первого Круглого стола (оффлайн), в ходе которого планируется обсудить наиболее актуальные вопросы для участников кормовой отрасли

Дата проведения: 28 апреля 2021 года



Место проведения: ФГБУ ВГНКИ



Количество участников со стороны бизнеса — 20-25 компаний. При формировании списка участников Круглого стола приоритетное участие будет за компаниями-членами Национального кормового союза.



Предварительные вопросы и заявки на участие в мероприятии вы можете отправить по электронной почте info@feedunion.org.



Также в ближайшие дни на странице НКС будет размещен анонимный опросник для выявления наиболее критичных тем и нерешаемых вопросов.

