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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2021

Национальный кормовой союз проведет Круглый стол по проблемам отрасли


Flickr.com

Flickr.com

По итогам обращения Национального кормового союза в адрес Россельхознадзора на прошлой неделе было согласовано проведение первого Круглого стола (оффлайн), в ходе которого планируется обсудить наиболее актуальные вопросы для участников кормовой отрасли

Дата проведения: 28 апреля 2021 года

Место проведения: ФГБУ ВГНКИ

Количество участников со стороны бизнеса — 20-25 компаний. При формировании списка участников Круглого стола приоритетное участие будет за компаниями-членами Национального кормового союза.

Предварительные вопросы и заявки на участие в мероприятии вы можете отправить по электронной почте info@feedunion.org.

Также в ближайшие дни на странице НКС будет размещен анонимный опросник для выявления наиболее критичных тем и нерешаемых вопросов.

Национальный кормовой союз 

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