Эксперты крупнейшего российского производителя пестицидов назвали главные тренды на рынке труда

АО Фирма «Август»

Подходы к поиску работы у соискателей и к набору сотрудников у работодателей в настоящее время меняются, констатируют в компании «Август». Вследствие пандемии все больше кандидатов ориентируются прежде всего на стабильность и надежность работодателя, нежели на возможность быстрого карьерного роста. Вместе с тем совместными усилиями бизнеса и вузов постепенно преодолевается дефицит подготовленных кадров в сфере сельского хозяйства в целом и защиты растений в частности, а за лучших выпускников разворачивается настоящая борьба между работодателями. Сегодня в компании «Август» работает порядка 4 тыс. человек, однако за счет расширения собственного сельскохозяйственного направления к концу 2021 года численность персонала может вырасти до 4,5 тыс. сотрудников

В настоящий момент, по данным дирекции управления персоналом АО Фирма «Август», количество сотрудников всех предприятий компании составляет около 4 тыс. человек. При этом примерно треть из них работает на заводах по производству средств защиты растений в Чувашской Республике, Республике Татарстан и Республике Беларусь. Столько же сотрудников трудятся на предприятиях «Агропроекта» - динамично развивающегося сельскохозяйственного направления деятельности «Августа». На еще одном важнейшем направлении — в подразделениях маркетинга, продаж и технологического сопровождения применения средств защиты растений — занято около 20% персонала компании. Средний трудовой стаж на предприятиях «Августа» составляет 10 лет.



«Мы — многопрофильная компания. Наша работа связана с научно-исследовательской деятельностью — с разработкой препаратов, мы также занимаемся производством, логистикой, маркетингом и продажами, последующим технологическим сопровождением, — рассказывает директор по персоналу АО Фирма «Август» Роза Сухорукова. — Помимо этого в связи с интенсивным развитием «Агропроекта» у нас будет нарастать потребность в сельскохозяйственных специалистах. Период пандемии мы прошли без потерь и сокращений персонала, продолжая набирать сотрудников и проводя дистанционные интервью. Сегодня в глазах претендентов надежность и финансовая устойчивость стали наиболее важными характеристиками компании-работодателя: возможность быстрого карьерного роста как приоритет пока уходит на второй план».



Для такой компании, как «Август», трудно переоценить значение качественного агрономического образования. Агрономы требуются не только в «Агропроект»: соответствующая подготовка необходима специалистам-технологам, которые помогают аграриям в полях, а также крайне желательна для менеджеров по продажам. Клиентам в этой отрасли нужен специалист наподобие фармацевта, способный правильно порекомендовать «лекарство» для растения и дать консультацию по его особенностям, дозировке и схемам защиты посевов. Отдельных редких специалистов — например, по развитию и продвижению продуктовой линейки компании — в готовом виде на рынке труда практически не существует. Чтобы уметь анализировать запросы аграриев и одновременно понимать, в каких препаратах назревает потребность, такой сотрудник тоже обязан быть специалистом по защите растений, при этом дополнительно обладая знаниями по маркетингу.



В рамках цифровизации бизнес-процессов «Август» реализовал проект по переводу собственных информационных систем на платформу SAP и внедрил в основных подразделениях систему SAP ERP, что потребовало формирования дополнительной команды IT-специалистов, которые могли бы оценить потребности компании и настроить систему под ее задачи. Как отмечают в «Августе», некоторое время назад консультанты SAP являлись редкими специалистами, так как в вузах их не готовят, но с переходом крупного и среднего бизнеса на эту платформу люди постепенно пришли в данную сферу, осознав ее перспективность.



«Десять лет назад рынок труда был дефицитным в отношении высококвалифицированного персонала, подбирать кадры было трудно, в особенности это касалось узких специализаций. Сейчас в целом мы не ощущаем настолько ярко выраженной нехватки компетентных специалистов, — резюмирует Роза Сухорукова. — Что касается выпускников сельскохозяйственных вузов, то их уровень подготовки до недавнего времени нас несколько разочаровывал. Однако в последние два-три года мы видим тенденцию к позитивным изменениям. И если судить по агроолимпиаде, которая недавно проходила в РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева и в которой мы предлагали поучаствовать всем студентам, ситуация действительно выправляется».



Как отмечает Роза Сухорукова, сегодня среди компаний разворачивается борьба за лучших выпускников — остаться без работы у них почти нет шансов. Бизнес активно сотрудничает с вузами: разрабатываются совместные программы, читаются лекции практической направленности, предлагаются стажировки. Правда, в Москве есть специфическая проблема: студенты-аграрии зачастую не хотят возвращаться в регионы, постоянно интересуясь в компаниях, сотрудничающих с вузами, нет ли у них вакантных позиций в столице.



У «Августа» есть масса примеров взаимовыгодного партнерства и с региональными вузами: так, в Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии, а также в Алтайском, Омском, Башкирском и Казанском государственных аграрных университетах силами компании были оформлены и оборудованы современные аудитории и лаборатории для подготовки специалистов в сфере защиты растений. Для вузов разрабатываются курсы лекций, студенты проходят производственную практику и стажировки на базе подразделений компании.



Особенно широко разворачивается сотрудничество в Республике Татарстан, где сосредоточена существенная доля хозяйств перспективного для компании «Август» сельскохозяйственного направления. Студентов Казанского ГАУ уже пригласили на оплачиваемую практику в хозяйства «Агропроекта» на территории республики — управляющая компания «Август-Агро» и вуз подписали соответствующее соглашение. В рамках развития такого направления, как молочное животноводство, пройти практику также приглашены студенты Казанской государственной академии ветеринарной медицины.



«Август» присоединился еще к одной образовательной инициативе в Республике Татарстан: компания планирует поддержать пилотный проект Казанского ГАУ по открытию специализированных аграрных классов на базе средних школ. Занятия в таких классах должны содействовать ранней профориентации школьников в области агрономии, эксплуатации сельскохозяйственных машин, экономики. «Август» поможет оборудовать профильный класс в образовательном центре Муслюмовского района республики. В этом районе базируется одно из крупнейших хозяйств «Агропроекта», так что вопрос обеспечения предприятия мотивированными и хорошо обученными местными специалистами здесь будет решаться фундаментально. А если образовательный проект окажется удачным, то его опыт будет распространен на другие учебные заведения.



Также необходимо отметить, что в 2018 году руководство компании «Август» приняло решение о строительстве научно-исследовательского центра (НИЦ) в наукограде Черноголовка Московской области. Кроме большой административной части, в НИЦ будут располагаться два кластера: химический и биологический. Первый предназначен для синтеза и отработки технологии получения действующих веществ, разработки новых препаративных форм, масштабирования процессов синтеза и формуляций, современных аналитических исследований. В биокластере будет проводиться первичный скрининг действующих веществ и препаратов на биологическую активность. Но полностью закрыть потребность в специалистах для НИЦ будет не самой простой задачей.



«Качество подготовки кадров для науки и производства в последние десятилетия существенно снизилось, — считает Лилия Нестерова, директор по НИОКР АО Фирма «Август». — Для исправления этой ситуации необходимо улучшение функционирования всей цепочки подготовки специалистов: средняя школа — вуз (бакалавриат, магистратура, специалитет) — аспирантура. Важно совершенствование образовательных стандартов, которые претерпели умопомрачительные изменения, и далеко не в пользу получения учащимися конкретных знаний. Нашей компании — лидеру по производству и продажам химических средств защиты растений в России — постоянно требуются высококвалифицированные специалисты: химики, аналитики, биологи разного профиля, а сейчас они тем более необходимы для решения задач НИЦ».



В результате в 2019 году был разработан цикл лекций «Химия пестицидов» для студентов пятого-шестого курсов химического факультета МГУ. С одобрения декана факультета он вошел в учебно-методический план, и с февраля 2020-го ведущие сотрудники дирекции НИОКР компании «Август» приступили к чтению лекций. В конце июня студенты сдали соответствующий зачет, трое выпускников курса теперь работают в «Августе», успешно влившись в коллектив.



«Далее у нас в планах — совершенствование наших лекций, издание пока небольшого учебного пособия (студентам его очень не хватало), а если учесть, что последние руководства по химии пестицидов публиковались в 1960-70-х годах прошлого столетия, то появление подобного материала весьма актуально, — отмечает Лилия Нестерова. — Кроме того, у нас на рецензии находится цикл лекций «Химия гербицидов» В. В. Захарченко, доцента кафедры химии и технологии органического синтеза РХТУ им. Д. И. Менделеева, что будет существенным дополнением к нашим лекциям. Думаю, что с набором специалистов химического профиля для НИЦ мы справимся. А далее — цикл лекций для биологов».

