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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2021

Выставка «Иннопром» в Узбекистане стала крупнейшей площадкой обмена опытом в Центральной Азии

Партнёрский материал


«Щелково Агрохим»

«Щелково Агрохим»

Генеральный директор компании «Щелково Агрохим» Салис Каракотов принял участие в Международной промышленной выставке «Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане», которая проходила с 5 по 7 апреля в Ташкенте

Мероприятие посетили представители высших органов государственной власти и крупные владельцы предприятий из России, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Афганистана, Беларуси, Армении, Таджикистана, Кыргызстана. 

В рамках выставки состоялось более 15 деловых сессий по международному сотрудничеству, экспорту, инвестициям и развитию передового производства. 

6 апреля центральным событием выставки стало совместное заседание «Узбекско-Российское стратегическое бизнес-партнерство». На нем руководитель АО «Щелково Агрохим» рассказал о строительстве крупнейшего в регионе завода по производству химических средств защиты растений. Предприятие позволит обеспечить сельхозтоваропроизводителей из стран ближнего, дальнего зарубежья и Юго-Восточной Азии инновационными препаратами. Стоимость проекта составляет $20 млн.

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На первом этапе завод будет производить более 40 препаратов АО «Щелково Агрохим», разрешенных Госхимкомиссией республики для применения на сельскохозяйственных культурах Узбекистана, а именно: «Янычар Ультра, МД», «Овсюген Экстра, КЭ»; «Гумат калия Суфлер»; «Медея, МЭ»; «Твинго, КС» и другие.

После окончания заседания генеральный директор АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов побывал в филиале Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева в Ташкенте. Компания планирует привлечь перспективных студентов вуза для работы на новом предприятии. 

7 апреля Салис Каракотов в составе делегации Торгово-промышленной палаты РФ посетил промышленные предприятия в свободной экономической зоне «Ургут» (Самаркандская область). Это крупнейший в стране производственно-технический кластер, который образован в 2017 году в свободной экономической зоне. 

«Щелково Агрохим» 

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