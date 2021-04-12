Новый уровень точности

«Агроплем»

В Москве открылся уникальный лабораторный кластер компании «Агроплем»

8 апреля 2021 года состоялось торжественное открытие лабораторного кластера компании «Агроплем». Четыре современные лаборатории расположились на площади 2500 кв. м на территории «ТВЭЛ» в Москве. Инвестиции в проект составили более 400 млн руб., причем более половины этих средств были направлены на приобретение современного высокоточного оборудования. Кластер включает в себя лаборатории анализа почвы и оценки почвенного плодородия, аналитики кормов и сырья, ветеринарной диагностики и селекционного контроля качества молока.



Лаборатория анализа почвы и оценки почвенного плодородия станет первой столь масштабной независимой лабораторией в России. Современные поточные анализаторы позволят производить до 1 тыс. проб ежедневно. В арсенале сотрудников лаборатории 45 отечественных и зарубежных методик измерения, оборудование ведущих мировых производителей и реактивы высокой чистоты. Поступающие в лабораторию образцы почв могут быть проанализированы по 25 важнейшим показателям.







Лаборатория аналитики кормов и сырья и микробиологических исследований оснащена самым современным оборудованием Данная лаборатория будет работать со всеми видами сырья: зерном, премиксами, кормовыми добавками, сеном, сенажом, силосом, а также полнорационными кормами для свиноводства, птицеводства и КРС. Всего в лаборатории определяют до 50 различных показателей. За день сотрудники лаборатории могут провести более 500 проб.



В ветеринарно-диагностической лаборатории особое внимание уделяется не только точности исследований, но и безопасности. Лаборатория оборудована с соблюдением всех норм: с изолированными помещениями, предбоксниками, передаточными окнами и комнатой обеззараживания. Благодаря автоматизации процессов и минимальному участию человека достигается необходимый уровень безопасности и высокая точность исследований.



Лаборатория селекционного контроля качества молока открылась еще в 2019 году и уже стала лидером в своей области — в месяц здесь проводится около 80 тыс. тестирований по 12 основным показателям молока. Примечательно, что эта лаборатория единственная в России участвует в международных межсличительных испытаниях. На службе у сотрудников лаборатории не только высокоточные анализаторы, но и уникальные российские разработки. Так, сохранность проб молока в течение 14 дней обеспечивает запатентованный компанией консервант. А распределяет этот консервант по стаканчикам для перевозки проб разработанный в Сколково специально для компании «Агроплем» робот. Другой робот, распечатанный на 3D-принтере, — тоже разработка резидентов Сколково — самостоятельно фасует по пакетам крышечки для стаканчиков с пробами.







Еще одной запатентованной компанией «Агроплем» разработкой является уникальный формат отчета, который лаборатории отправляют своим клиентам. «Как правило, лаборатории выдают результаты исследований в виде протокола или таблицы. Мы понимаем, что это не наш случай — мы считаем важным рассказывать и объяснять, хотим быть ближе к клиенту и выстраивать с ним прочные, доверительные отношения», — замечает генеральный директор «Агроплема» Кирилл Косодуров. Именно поэтому компания предоставляет клиентам не просто таблицы с результатами проведенных исследований, а дает наглядные рекомендации и имплементирует данные непосредственно в производственные базы на предприятиях, повышая эффективность сельхозпроизводства.



По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова, работа кластера такого высокого уровня придаст новый импульс развитию отрасли. «Подобные объекты демонстрируют современные инновационные процессы, которые проходят сейчас в агропромышленном комплексе. Прежде всего это качественная модернизация системы племенного животноводства. Получение точных лабораторных данных в том числе необходимо для работы государственной информационной системы, позволяющей использовать современные методики оценки племенной ценности животных», — отметил Хатуов.



За время своего существования лаборатории «Агроплем» успели хорошо зарекомендовать себя. Клиенты компании находятся в 65 регионах России, в том числе и на Дальнем Востоке. При этом средний срок доставки образцов до лаборатории, по подсчетам специалистов «Агроплем», составляет всего чуть более двух суток.



Среди клиентов «Агроплема» такие известные компании как «ЭкоНива — АПК Холдинг», «Совхоз имени Ленина», «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, «УМК», «Аисфер», «Русский сыр».



Когда в компании «ЭкоНива — АПК Холдинг» было принято решение проводить полноценную контрольную дойку со всеми показателями молока, специалисты озадачились поисками подходящей лаборатории. Выбор пал на две лаборатории, одна из которых — «Агроплем». «Анализируем в первую очередь три основных показателя, которые нужны для племенной работы, — жир, белок и соматические клетки, а также дополнительно смотрим показатели мочевины, лактозы, точки замерзания», — рассказала руководитель отдела племенной работы «ЭкоНива — АПК Холдинг» Валерия Серебренникова.







В агрохолдинге уже четвертый год производится накопление данных. «На текущий момент их использовать для селекции невозможно, потому что в России нет индекса племенной ценности, который основывался бы на показателях жира и белка. Но мы надеемся, что совместно с командой «Агроплем» и Голштинской ассоциацией мы сможем рассчитать для России этот индекс, который поможет нам проводить селекцию», — поделилась планами Валерия Серебренникова.



Значимость геномной оценки стада в работе животноводческого предприятия отмечают и в СПК «Дмитриевы горы». «Это большая инвестиционная закладка для будущего молочного стада. Мы это прекрасно понимаем, поэтому решились на это вложение, — пояснила председатель СПК «Дмитриевы горы» Валентина Сухарева. — В прошлом году мы проделали колоссальную работу по геномной оценке наших животных: оценили все наше дойное стадо и частично сделали оценку молодняка. После этого мы стали более детально понимать, на что способно наше стадо».



Безусловно, вложения в генетические исследования не дадут мгновенного эффекта, обращает внимание Валентина Сухарева. «Если накормить корову, она даст тебе молока. А генетика — это более длинный путь, нужно как минимум 3,5 года, чтобы увидеть результат. Сейчас результатов не видно, но через три года это будет уже совсем другое стадо, это будет новый этап в нашем развитии», — уверена председатель СПК «Дмитриевы горы».



Довольно прочная позиция «Агроплем» на рынке сегодня дает компании возможность строить серьезные планы на будущее. Так, уже в этом году «Агроплем» планирует завершить процесс аккредитации по стандарту ГОСТ ISO/IES 17025. «Это позволит нам предоставлять рынку не просто исследования, а исследования, достоверность и высокое качество проведения которых подтверждены международными организациями. Аккредитованные лаборатории находятся на другом уровне, и доверие к таким организациям намного выше. К слову, в молочном животноводстве нет ни одной сертифицированной лаборатории селекционного контроля молока, мы надеемся стать в этом деле первыми», — поделился Кирилл Косодуров.

