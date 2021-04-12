В Сочи c успехом прошел N-Tech Forum 2021

ГК «Новые Технологии»

2-3 апреля в Radisson Congress Centre собралось более 90 топовых участников FMCG-рынка со всей России, чтобы вместе обсудить реальные кейсы, тренды и прогнозы, а также запланировать совместные проекты

Организаторы старались, чтобы и формат мероприятия, и подача информации были нестандартными и интересными для всех присутствующих. И, по признанию модератора и ведущего конференции Максима Поташева (основатель RP Consulting, бизнес-тренер и магистр игры «Что? Где? Когда?), им это удалось.



Важно было уйти от монотонных лекций, скучных презентаций бизнес-коучей и рекламных блоков о чудо-технологиях. Поэтому основной уклон был сделан на полезную информацию от реальных профессионалов своего дела, продуктивную работу и нетворкинг, подчеркивал сооснователь и коммерческий директор компании «Новые Технологии» Дмитрий Трифонов.



«Мы хотели развеять стереотип всех тех, кто с регулярно посещает похожие бизнес-события, о том, что конференции организуют только для полезных знакомств, — рассказывает Анна Харчикова, исполнительный директор ГК «Новые Технологии» . — Безусловно, общение и новые встречи со всеми участниками — важная часть любого мероприятия, тем более после сложного пандемийного года. Но мы также постарались пригласить интересных спикеров и обозначить актуальные темы. Уже на первой презентации посыпались вопросы к выступающему — Максиму Никиточкину, ассоциативному директору Ernst and Young, и было приятно, что гости слушали и были готовы обсуждать. Для нас это лучший показатель включения аудитории».



И действительно, не было на Форуме ни одного спикера, который бы ушел без вопросов и дискуссий со стороны «зрительного зала».



Большой интерес вызвали выступления представителей e-commerce. Это не удивительно, ведь за 2020 год рост онлайн-торговли был настолько и молниеносным и очевидным, что сейчас многие делают упор именно на эти каналы сбыта. При этом онлайн непрерывно модернизируется и развивается, появляются новые категории, расширяются возможности, пояснил руководитель по маркетинговым исследованиям Ozon Сергей Барсамов. Валерия Хворостянская, продолжая тему, рассказала о том, как производителям можно попасть на маркетплейс и выгоднее там продавать. Дополнил коллег Роман Тазетдинов — Senior Product manager e-grocery Delivery Club. Он обрисовал ситуацию в сегменте онлайн-доставки и подчеркнул тенденции к дальнейшему развитию этой отрасли.



Помимо сетей и производителей, особенный интерес участников вызвало выступление Руководителя ФГБУ «Центра Агроаналитики» Минсельхоза РФ Дмитрия Авельцова. Он пояснил текущую ситуацию на макроэкономическом рынке сырья, тем более, что цепочка взаимодействия от производителя до конечного потребителя сейчас очень сильно изменилась. А действительное количество малых форм хозяйствования (фермеров) в России — отличается от официальных цифр Росстата. Дмитрий поделился результатами исследования «Центра Агроаналитики» на тему рынка фермерской продукции в России, а многие представители агропромышленных холдингов, присутствовавшие на Конференции, подтвердили результаты на собственных примерах.



Он также обратился к коллегам, представляющим на форуме e-commerce и рассказал им на примере китайского онлайн-гиганта Alibaba как можно популяризировать фермерскую продукцию через интернет. По словам Авельцова, 45% китайского населения проживает в сельской местности, большинство из них находились за чертой бедности, особенно после АЧС (африканская чума свиней). И чтобы преломить эту ситуацию, Alibaba совместно с правительством разработали и внедрили программу помощи малым формам хозяйствования. Они выдали субсидии и обучили одного представителя от каждой деревни как правильно выращивать и упаковывать продукцию, чтобы она успешно продавалась. И деревни начали развиваться.



«В этом году мы собрали в реестр наших фермеров, готовых поставлять в торговые сети свою продукцию, — рассказывает Авельцов. — Но им нужна информационная поддержка, чтобы они понимали, что сейчас востребовано, коммуникационная, чтобы они знали кому позвонить и кто откликнется на их запрос, и, конечно, поддержка стабильностью, чтобы они не переживали, что это недолговременная перспектива. Научитесь довозить эти контейнеры до своего распределительного центра, обучите их фильтровать свою картошку, которую продают за 8 рублей на рынке, чтобы они ее отмывали, упаковывали и продавали за 30. И только при условии двухстороннего взаимодействия, фермерство будет развиваться, а спрос на эко-продукцию у населения вырастет».



Для удобства участников большой блок конференции был выделен под нетворкинг. Даже в неформальной обстановке активно продолжалось обсуждение актуальных на рынке тем.



Но не только прогнозы были озвучены на N-Tech Forum. Второй день конференции был посвящен реальным кейсам, которыми смогли поделиться представители известных торговых марок.



Как найти новую нишу в перенасыщенной категории и зайти со своим продуктом на полку — поделился Павел Смирнов, директор по развитию «Вокруг Света». Как с помощью аналитики удается решать реальные проблемы с ритейлером и влиять на собственные продажи, почему важно внедрять регулярный кросс-анализ во всех направлениях и на всех уровнях продвижения, что происходит без должного внимания к деталям и цифрам -об этом рассказал Вадим Рощин, руководитель департамента аналитики и бизнес-процессов БВТ БАРЬЕР РУС, а тему правильной работы с данными подхватили аналитик ГК «Новые Технологии» Дарья Акимова и генеральный директор партнёрской компании Aproxy Вячеслав Токарев.



В итоге большинство участников выразили единое мнение: форум понравился многим, и даже двух дней было мало — столь обширные темы и сферы были включены в рабочую дискуссию. Мероприятие стало очередным подтверждением, что оффлайн встречи проходят значительно продуктивнее в рамках поиска новых знакомств и потенциальных партнеров.



«Для нас проведение форума такого масштаба стало дебютом. Идея существовала давно, но до реализации не доходило: то не складывалась концепция, то «пришел» карантин, — поделился мнением генеральный директор ГК «Новые Технологии» Алексей Михайлов. — То, что следующая бизнес-конференция будет — однозначно. Мы получили огромное количество позитивной обратной связи, гости делятся приятными впечатлениями и ждут новую встречу. Скорее всего, именно в таком масштабном формате N-Tech Forum станет ежегодным и базироваться пока будет в Сочи — хорошая площадка для продуктивной работы. Уверен, что в 2022 году темы будут выбраны не менее актуальными, а наша конференция станет ожидаемым событием в профильной бизнес-среде».



В течение года в планах компании проводить более узконаправленные бизнес-встречи, а в следующем году состоится второй масштабный N-Tech Forum. А значит, до встречи на следующей конференции!



*Справка:



ГК «Новые Технологии» - исследовательская компания, на рынке маркетинговых исследований с 2013 года. В клиентском портфеле более 200 компаний-производителей товаров FMCG-рынка. Ежемесячно команда ГК «НТ» реализовывает более 350 проектов по аналитике.

