CLAAS: новая система нижних тяг повышает эффективность работы косилок DISCO на поворотах и склонах

CLAAS

Компания CLAAS выводит на рынок совместную с Hans Sauter GmbH разработку — гидравлически регулируемые передние нижние тяги для комбинаций передне- и задненавесных косилок DISCO. Новейшая система позволяет значительно сократить или даже полностью исключить образование полос нескошенной травы на поворотах или при работе на склонах. Такая эффективная работа комбинированных косилочных комплексов повышает качество заготавливаемых кормов, особенно при агрегировании с тракторами, имеющими более широкие размеры шин

На рынке уже несколько лет присутствуют задненавесные косилки с возможностью смещения положения с помощью гидравлики. Такое решение, помимо прочего, позволяет подстраивать ширину захвата под меняющиеся условия покоса, например, при поворотах или на склонах. Точно так же гидравлические стабилизаторы нижних тяг адаптируют и передненавесные косилки под изменения траектории движения и меняющийся угол наклона. Это помогает избежать ситуаций, когда оставленная нескошенной полоса травы переезжается колесами трактора, в результате чего при прохождении данного участка задними косилочными модулями в заготавливаемую кормовую массу попадает грязь, оставленная на придавленной траве шинами.



Новая система гидравлически регулируемых нижних тяг для передненавесных косилок при повороте смещает весь модуль к центру разворота, что предотвращает появление полос нескошенной травы и, соответственно, риск их придавливания при переезде колесами трактора. Кроме того, нижние тяги также способны компенсировать сползание комбинации на склонах.







Для оснащения косилок DISCO новой системой гидравлически регулируемых нижних тяг не требуются какие-либо дополнительные изменения в конструкцию самих навесных агрегатов и используемых с ними тракторов. Благодаря сотрудничеству CLAAS и Hans Sauter GmbH рычаги тяг легко устанавливаются на стандартные кулаки передней сцепки, что позволяет использовать систему как с новыми, так и более ранними моделями передненавесных косилок DISCO.



Максимальный диапазон смещения нижних тяг составляет 30 см в каждую сторону, а управление системой осуществляется через гидравлический разъем KENNFIXX®. В положении для транспортировки гидравлический привод тяг блокируется, и их можно складывать вверх и фиксировать как и обычные рычаги.



Сцепные устройства с гидравлически регулируемыми нижними тягами будут доступны на российском рынке с 2022 года.

