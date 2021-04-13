Минпромторг предлагает перенести начало обязательной маркировки молока для фермеров

ЦРПТ

Минпромторг России предложил перенести срок начала обязательной маркировки для сельскохозяйственных производственных кооперативов, крестьянско-фермерских хозяйств в форме юридических лиц, она будет введена 1 декабря 2022 года

Данная инициатива мотивирована тем, что идентификация продукции потребует внедрения дорогостоящего оборудования. Для бизнеса фермеров и небольших сельскохозяйственных предприятий такие затраты могут оказаться чрезмерными с учетом нестабильной общей экономической ситуации и высококонкурентной рыночной среды. «Фактически маркировка может стать барьером для малого бизнеса с оборотом до 800 млн руб. в год, уже не говоря о микропредприятиях, которыми являются фермеры», — сказала вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Ольга Башмачникова.



Руководитель товарной группы «Молоко» оператора маркировки, Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), Алексей Сидоров сообщил, что в организации неоднократно обсуждали эту проблему и поддерживают решение. «ЦРПТ заинтересован в беспроблемном подключении к процессу маркировки всех участников рынка молока, независимо от масштабов бизнеса», — сообщил он.



Таким образом, если будет принято соответствующее постановление, до конца следующего года фермерскую продукцию можно реализовывать через торговые сети или напрямую потребителям без нанесения маркировки. В то же время до декабря 2022-го года все производители молочной продукции, в том числе кооперативы и фермерские предприятия смогут подключаться к системе «Честный Знак» в тестовом режиме.

