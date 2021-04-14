Advice&Consulting

Создание фруктового сада — это, прежде всего, проект, который должен создать бизнес, и для этого он должен отвечать требованиям рынка

Важно определиться с культурой, сортом, способом выращивания и профессиональным агрономическим сопровождением для эффективного управления садом. Сегодня существует множество компаний, предлагающих услуги для реализации отдельных частей проекта интенсивных садов, однако нужно осторожно подходить к выбору каждого партнера, так как следует учесть каждую деталь настолько точно, чтобы вся цепочка проекта была продумана в соответствии с другой, так как все компоненты взаимозависимы друг от друга. Малейшая ошибка, может привести к серьезным проблемам и, соответственно, к большим затратам. Поэтому фундаментально учесть перед планированием столь филигранного проекта как интенсивный сад все связующие компоненты проекта. Advice&Consulting - единственная в своем роде компания, занимающаяся абсолютно всей цепочкой проекта, начиная с проектирование 2D и 3D сада и комплексов для дельнейшей обработки фруктов, подбирая лучших производителей с высококачественной продукцией исключительно made in Italy, для каждого этапа реализации проекта и со своей командой опытных агрономов-специалистов реализовывает проекты до доведения к полной автоматизации вашего бизнеса.



Для реализации эффективного бизнеса в садоводстве следует провести многоэтапные исследования и принять правильные решения, начать требуется с анализа почвы и местности, учесть логистические соединения. Понять почву, воду и климат, где будет реализован сад, после чего можно схематизировать посадку, выбрать культуры, подвои и сорта саженцев. Перед началом любых работ и манипуляций над садом, фундаментально спроектировать все компоненты профессионально, начиная с опорных конструкций, системы защиты (противоградовая, противодождевая сети, сеть против птиц и насекомых и затемняющая сеть), ирригационная система и не менее важно спроектировать технические участки, т. е. ангары для агротехники и агрохимикатов, офисные здания и расположение хранилища для будущего правильного хранения.



«Хранение — это одна из наиболее важных составляющих частей в реализации данного бизнеса, так как качество собранных фруктов должно сохраниться на определенный срок перед упаковкой и сбытом продукции. Необходимо начинать проверку характеристик плодов перед началом осуществления процесса сбора урожая, правильно установить параметры хранения в соответствии с характеристиками сортов, установить наблюдения в холодильнике для уверенности в том, что фрукты сохранят все органолептические характеристики — говорит специалист-консультант Advice&Consulting Ливио Фаданелли, один из ведущих экспертов на международном уровне в области хранения фруктов, специализирующимся на проведении консультаций по параметрам сбора урожая и хранения.







Гарантировать своим потребителям свежие и сочные фрукты, например яблоки, после 10-12 месяцев хранения — это и есть успешный результат для инвестора.



Сила Advice&Consulting - это Know-how. Опытные и высококвалифицированные агрономы Advice&Consulting помогают компаниям ухаживать за садом посредством: онлайн-консультаций, периодических визитов, теоретического и практического обучения рабочего персонала.



Компетентные специалисты сопровождают компании также в последующих этапах как хранение, сортировка вплоть до конечного продукта, готового к продаже.







Качество made in Italy является отличительным элементом, который выделяет каждый реализуемый проект и придает ему дополнительную ценность: самые инновационные технологии.



Создай сад своей мечты с надежным партнером как Advice&Consulting, этот выбор и есть гарант для быстрого и эффективного запуска прибыльного бизнеса.



Для коммерческой информации:



Яков Кашташов | Director of Russian Branch



mob. +7 928-038-7718



email yk@advice-consulting.it



Егор Ершов | Project Sales Manager



mob: +39 345 358 7934



email: ee@advice-consulting.it



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