«Август» расширил сеть агролабораторий

АО Фирма «Август»

Сельскохозяйственный сезон 2021 года компания «Август» начала с новой агроконсалтинговой лабораторией в Черноземье. «АгроЛаборатория-Ливны» была открыта крупнейшим российским производителем средств защиты растений в связи с ежегодным ростом количества заявок со стороны предприятий АПК и с общим увеличением потребности в агрономическом анализе и консалтинге. Лаборатория расположена в Орловской области, и ее задача — предоставлять агрономам полную информацию о том, что происходит на конкретном поле и внутри растений: такие данные необходимы для принятия точных решений и получения высокого урожая. «АгроЛаборатория-Ливны» стала пятой по счету лабораторией компании «Август» в России

Сеть агроконсалтинговых лабораторий «Августа» уже хорошо знакома земледельцам: так, в Черноземье на территории Липецкой области работает лаборатория «Агроанализ-Центр», в Новосибирской области — «Агродоктор-Новосибирск», в Ростовской области — «Агроанализ-Дон», в Республике Мордовия — «АгроЛаборатория-Саранск». Партнером «Августа» в развитии комплексного агрономического сервиса выступает международная сеть консалтинговых компаний «Агроанализ». Помимо российских подразделений, под этим брендом функционирует еще 5 лабораторий — на территории Украины, Казахстана, Грузии, Азербайджана и Молдовы.



Новая лаборатория в Ливнах начала свою деятельность осенью 2020 года, и с момента открытия в ней было выполнено более сотни анализов семян, растений, почвы для 15 крупных хозяйств из 9 регионов. Зимой и в начале весны здесь занимались определением посевных качеств семян (в том числе такими исследованиями, как фитоэкспертиза и клубневой анализ картофеля). Также специалисты лаборатории проводили комплексный анализ сохранности озимых растений и фитопатологические анализы растений защищенного грунта. Кроме того, спросом пользуются фитопатологические анализы декоративных и хвойных насаждений.



«В течение сельскохозяйственного сезона мы будем исследовать растения с целью выявления фитопатогенов, осуществлять энтомологический и гельминтологический анализы, а также микробиологический анализ почвы, — рассказывает руководитель региональной группы «АгроЛаборатория-Ливны» Татьяна Анисимова. — Фитопатологический и семенной отделы у нас полностью оснащены необходимым оборудованием — мы периодически восполняем только расходные материалы в виде реактивов, искусственных питательных сред для микологических и бактериологических исследований, фильтровальной бумаги, кварцевого песка и т. д. Мы планируем расширяться и уже начали закупки основного оборудования для открытия агрохимического отдела. Это даст нам возможность проводить полный агрохимический анализ почв, анализ воды на кислотность, жесткость, общую минерализацию, а также тканевую диагностику растений на содержание азота, фосфора, калия и других элементов».



Вторую лабораторию на территории Черноземья было решено открыть в связи с ежегодным ростом количества заявок от аграриев, значительной удаленностью многих хозяйств и нехваткой времени в сезон на оперативную транспортировку образцов для анализов. Сегодня «АгроЛаборатория-Ливны» в Орловской области совместно с лабораторией «Агроанализ-Центр» в Липецкой области обслуживает регионы Центрального и Центрально-Черноземного регионов, роль АПК которых в формировании общего объема урожая в России усиливается с каждым годом. Новая лаборатория оснащена самым современным оборудованием: микроскопами Olympus SZ61TR и Olympus BX43 с цифровыми камерами, стереоскопическими микроскопами типа «МСП-1», ламинарными боксами серии Lorica, автоклавом Tuttnauer, термостатами, аналитическими весами Ohaus и Vibra, аквадистилляторами, центрифугой и многим другим.



Широкий комплекс агрономических исследований, проводимых в сети лабораторий «Августа», а также работа консультационной службы, организованной на их базе, помогают аграриям максимально реализовать потенциал урожайности сельскохозяйственных культур. Высококвалифицированные специалисты способствуют своевременному выявлению главных проблем в поле и формированию оптимальной схемы химобработок и питания растений. За счет принятия точных решений и внедрения новейших агротехнологий земледельцы получают возможность избежать лишних расходов и существенно снизить себестоимость производства, увеличив его экономическую эффективность.