ЦРПТ разработал калькулятор технических решений для маркировки молочной продукции

Минпромторг

Калькулятор позволяет в зависимости от размера предприятия, предпочитаемого способа нанесения кодов и типа агрегации получить перечень необходимого оборудования и программного обеспечения

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) разработал калькулятор технических решений для выбора оптимальных способов подключения к системе маркировки «Честный знак» предприятий, осуществляющих выпуск молочной продукции.



«Мы проанализировали весь объем данных по маркировке молочной продукции, запросы предприятий отрасли и органов власти, предложения интеграторов и производителей оборудования, а также типографий, и подготовили калькулятор технических решений на сайте системы „Честный знак“. Он позволяет в зависимости от размера предприятия, предпочитаемого способа нанесения кодов и типа агрегации получить перечень необходимого оборудования и программного обеспечения, ознакомиться с предложениями интеграторов и типографий и выбрать из них наименее затратные с точки зрения инвестиций», — прокомментировал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.



Он также отметил, что ЦРПТ не выступает посредником и выгодополучателем по перечисленным решениям. Все коммерческие взаимоотношения между поставщиками решений и участниками оборота идут напрямую, без участия ЦРПТ.



Всего к системе маркировки молочной продукции присоединилась 12 891 компания, из них 1772 — производители. Они заказали в «Честном знаке» 253 млн кодов маркировки.



При работе с маркированным товаром рознице может понадобиться обновление программного обеспечения. Стоимость такого обновления зависит от поставщика ПО. Напоминаем, что обновления типовых решений одной из самых распространенных систем «1С:Предприятие 8» пользователи могут получить в сервисе «1С:Обновление программ». Для получения доступа к обновлениям программа должна находиться на официальной поддержке https://portal.1c.ru/support .

