Создание общедоступной инфраструктуры АПК невозможно без господдержки

И. Ганенко

На заседании рабочей группы по развитию садоводства и питомниководства Минсельхоз объявил о возможной отмене возмещения части понесенных капитальных затрат при создании плодохранилищ уже с 2022 года, сообщил в своем Telegram-канале Плодоовощной союз

«Это значит, что у тех, кто построил плодохранилища, скорее всего, остался последний шанс получить данную поддержку», — предупредил он. Сейчас при вводе в эксплуатацию плодо- и овощехранилищ инвесторы могут рассчитывать на возмещение 20% затрат.



Некоторое время назад союз выступал против отмены этой меры поддержки и направлял письмо в Министерство сельского хозяйства. Доктрина продовольственной безопасности предусматривает показатели по обеспеченности отечественными овощами и фруктами на уровне не менее 90% и 60%, и сейчас они не выполняются, напоминает Плодоовощной союз. Основная причина этого — нехватка плодо- и овощехранилищ, которые бы позволяли продавать продукцию во внесезонный период с января по июнь — до поступления нового урожая плодов и овощей. Так, общая емкость имеющихся плодохранилищ в 2020 году составила 887 тыс. т, тогда как валовой сбор фруктов и ягод в товарном секторе достиг 1,2 млн т. В этом году урожай прогнозируется на уровне 1,5 млн т, таким образом, обеспеченность плодохранилищами составит 59% (с учетом потребления плодов в период, не требующий хранения), что недостаточно для обеспечения страны свежими плодами во внесезонный период, считает организация. Такая же ситуация и на овощном рынке: мощность овощехранилищ в прошлом году составила 1,6 млн т, тогда как урожай товарных овощей — 5,4 млн т. То есть обеспеченность хранилищами с учетом потребления овощей в период, не требующий хранения, составила лишь 40%.



Учитывая, что предельная стоимость создания овоще- и плодохранилищ оценивается Минсельхозом в 25 тыс. руб. и 60 тыс. руб. за тонну хранения без НДС соответственно, для сбалансированного развития рынка в ближайшие годы в строительство хранилищ для овощей нужно вложить 10 млрд руб., для плодов — 18,8 млрд руб., подсчитал Плодоовощной союз. Такие инвестиции могут себе позволить только крупные агрокомпании, да и то не все, комментирует гендиректор холдинга «РусАгроМаркет» (реализует проект по строительству оптово-распределительных центров в разных регионах России) Богдан Григорьев. Причем это касается мощностей по хранению и подработке не только овощей и фруктов, но и другого продовольствия, акцентирует внимание он. «Те емкости, которые вводились за последние два года на рынке, в основном создаются под крупные федеральные сети или же под крупных производителей, переработчиков, логистов. Опосредованно через ответственное хранение и предоставление таких услуг логистическими компаниями эти мощности помогают и всему рынку в целом, но все равно моя оценка соотношения долей данной инфраструктуры, приходящихся на крупные и некрупные предприятия, находится между 1:5 и 1:4 в лучшем случае (в пользу крупнейших игроков, конечно же), — уточняет топ-менеджер. — И создание общедоступной инфраструктуры невозможно без государственных программ, поскольку бизнесу тяжело брать на себя риски строительства инфраструктуры для малых и средних игроков, проще строить для больших».



Помочь решить вопрос с хранением и подработкой любых продуктов питания призваны оптово-распределительные центры, напоминает Григорьев. Сам «РусАгроМаркет» запустил в марте в Новосибирской области свой первый ОРЦ — начальное звено единой агрологистической сети, создаваемой компанией в России. В перспективе до 2024 года «РусАгроМаркет» рассчитывает запустить еще 5-6 таких же ОРЦ в других регионах, в частности в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге и, возможно, Воронеже.

