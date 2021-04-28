CLAAS: практические рекомендации по заготовке кукурузного силоса Shredlage®

CLAAS

К началу кормозаготовительного сезона эксперты CLAAS изучили как зарубежный, так и российский опыт применения технологии заготовки кукурузного силоса по технологии Shredlage®

Для анализа были взяты средние по размерам хозяйства с дойным стадом от 500 до 1000 голов, где при использовании данной технологии зафиксированы результаты в 10-13 тыс. кг молока на голову в год. При этом доля кукурузного силоса в основных кормах составляла 75-85%, а остальная часть приходилась на травяной сенаж. По итогам опроса фермеров были систематизированы их основные рекомендации.



Во всех случаях на заготовительных работах задействовался комбайн CLAAS Jaguar 950 с 10-рядной жаткой Orbis с рабочей шириной 7,5 м. Данная комбинация обеспечивала производительность около 150-200 т кукурузы в час, или до 3,5 т кормовой массы в минуту. Ключевым моментом при этом была правильная настройка измельчающего барабана и корнкрекера. В первом случае перед началом работы обязательно необходимо проверить состояние и настройку ножей и противорежущего бруса, при необходимости провести их замену. При доле сухого вещества около 30-35% длина резки должна составлять 22-24 мм, при уборке менее влажной кукурузы длину резки следует сократить до 18 мм.



Главным при настройке корнкрекера является регулировка зазора между вальцами и разницы скорости их вращения. Для достижения оптимального качества расщепления материала зазор рекомендуется делать минимальным — в 1-1,5 мм, соотношение скоростей вращения должно отличаться на 50%. Это позволяет исключить из заготовленной силосной массы крупные грубые стебли, а также другие объемные части растения. Кроме того, как и в случае с ножами, крайне важно следить за степенью износа вальцов корнкрекера. Другим значимым моментом является контроль качества резки при переходе с одного поля на другое и при изменении содержания сухого вещества.



Закладку силосной массы по технологии Shredlage® можно производить как в траншеи, так и в курганы. Важно проводить равномерную трамбовку по всей длине траншеи. Для достижения наилучшего результата при подборе веса трамбовщика следует ориентироваться на коэффициент в 0,3 тонны машины на каждую тонну доставляемой за час зеленой массы. Т. е. при производительности комбайна 150 т/час и выстроенной под это логистике необходим трамбовщик весом около 50 т. Процесс уплотнения силосной массы можно проводить в два этапа: после разгрузки прицепа первый трамбовщик равномерно распределяет массу, а второй занимается исключительно уплотнением. Закладку следующего слоя можно производить только после того, как на поверхности предыдущего не осталось рыхлых мест. При закладке в траншею важно, чтобы высота силосной массы не превышала ее стены. По окончании трамбовки силосная траншея или курган должны быть тщательно закрыты защитной пленкой.



«Основное, о чем необходимо помнить каждому фермеру, использующему технологию Shredlage®, — это то, что, каким бы совершенным ни был комбайн Jaguar и установленный в нем корнкрекер, качество корма зависит от соблюдения всех технологических параметров. Поэтому важно обращать внимание именно на качество заготовки, а не на темпы выполняемых работ. И при выполнении всех технологических условий одним из главных положительных экономических результатов для хозяйств, перешедших на кормление животных кормом Shredlage®, становится существенный рост показателя „Доход сверх стоимости корма“ - IOFC (Income Over Feed Cost), что достигается за счет роста надоев, снижения общих расходов на основные корма и улучшения здоровья стада», — комментирует Ральф Хенке, руководитель подразделения продуктового менеджмента компании «» со специализацией на зерно- и кормоуборочных комбайнах