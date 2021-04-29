«Моя Станица»: качество по ГОСТу

«Моя Станица»

Посетители «Кубаньпродэкспо» продегустировали продукцию «Моя Станица»

Молочную и мясную продукцию от бренда «Моя Станица», которую производят компании группы «Прогресс Агро», представили на выставке «Кубаньпродэкспо», проходившей с 22 по 24 апреля. Итогом участия стали договоренности с муниципальными организациями Краснодара о поставках молочной продукции. В стадии завершения переговоры о сотрудничестве с крупными сетями, такими как «Окей» и «Табрис», а также дистрибьютором «Далимо». Кроме того, рассматривается возможность реализации молочной продукции в Кабардино-Балкарию.



Помимо представителей сетей и частных магазинов, продукция «Моей Станицы» привлекала посетителей, пришедших на выставку познакомиться с новинками продуктового рынка, а также продегустировать и приобрести что-то деликатесное, уникальное.



— Правильная плотная текстура колбасы, не мокрая, — подытожила одна из посетительниц свои впечатления после пробы «Докторской» колбасы от «Моей Станицы». — Я в этой отрасли давно, это колбаса сделана действительно по ГОСТу.



А многочисленные возгласы дегустирующих: «Да, вкусно», «Ощущается вкус мяса», «Как в детстве» — подогревали интерес у тех, кто еще не попробовал. От этого у экспозиции «Моя Станица» было многолюдно.



На выставке была представлена вся линейка молочной продукции «Моя Станица» с содержанием легкоусвояемого бета-казеина А2. Это уникальная продукция для рынка ЮФО, производство которой начала полтора года назад компания «Рассвет», входящая в ГК «Прогресс Агро». Практически каждый из тех, кто пробовал, отмечал низкое содержание сахара в йогуртах и натуральный вкус молока А2, кефира и ряженки.



— Настоящий кефир, давно такой не пил, — искренне восхитился один из дегустаторов.



Подобных отзывов от посетителей за три дня работы выставки менеджеры «Моей Станицы» услышали сотни. При этом они успевали не только обновлять нарезку готовых мясных деликатесов и разливать молоко, кефир, ряженку, йогурты в дегустационную посуду, но и рассказывать о рецептуре продукта, а именно об отсутствии консервантов, о добавлении живых бактерий, которые используют для закваски кефира или ряженки.



«Моя Станица» выпускает продукты питания, для производства которых используется сырье усть-лабинских ферм группы компаний «Прогресс Агро». Свежее мясо и субпродукты, полуфабрикаты и готовые колбасы и другие деликатесы производят на усть-лабинском МПК «Южный» по самым высоким экологическим стандартам. Рецепты этих мясных изделий просты: мясо, специи и соль, и никаких консервантов и усилителей вкуса. Мясокомбинат «Южный» сделал именно такой подход главным при изготовлении полуфабрикатов и готовой мясной продукции.



На мясокомбинате проводит контроль независимая лаборатория, которая оценивает не только сырье, но и конечный продукт.



Мясо и субпродукты на «Южном» не замораживают, поэтому срок их реализации не превышает 48 часов, а субпродукты хранятся в газлотках.



Менеджер по работе с дистрибьюторами и сетями «Прогресс Агро» Алексей Саломатин отметил, что в настоящее время обсуждаются объемы и сроки поставок молочной, мясной продукции «Моя Станица» по Краснодарскому краю крупным сетям «Окей» и «Табрис», сети пекарен «Хлебодом» — муки и молочной продукции. Крупнейший дистрибьютор «Далимо» заинтересовался продукцией бренда. Кроме того, уже заключен договор с МУП «Снежинка», обеспечивающим одну из больниц Краснодара, на поставку 5 т молочной продукции в месяц.



Кстати, молоко, ряженка, кефир, сметана, творог «Моя Станица» поставляются в детские сады и школы Усть-Лабинского района Краснодарского края, где расположен завод-производитель натуральных молочных продуктов «Моя Станица».



Справка: Всего в Краснодарском крае 24 торговые точки «Моя Станица», 9 из которых — в Усть-Лабинском районе. Мясные продукты бренда «Моя Станица» реализуются в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе в сети магазинов «ГМ Тандер — Магнит», «Метро». Молочная продукция поставляется в «ГМ Тандер — Магнит». Хлебобулочные изделия и мука с расфасовкой по 2 килограмма — в «Пятерочку» и «Магнит» по Усть-Лабинскому району.



О кисломолочной продукции



На выставке были представлены йогурты «Моя Станица» в бутылочках на любой выбор: от нейтрального слегка подслащенного до изысканного со вкусом персика и манго. У йогуртов однородная нежная консистенция при использовании натуральных компонентов: черешни, клубники, земляники, черники или злаков — с их присутствием в массе. Йогурты изготовлены только на молочной основе с использованием заквасочных микроорганизмов термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки, без добавления стабилизаторов, консервантов, растительных жиров и сои. Это подтверждает и срок хранения — всего семь суток с момента изготовления, а удобная упаковка в бутылочках стопроцентно сохраняет продукт от попадания воздуха.

