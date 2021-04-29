Конференция идей Alltech ONE представляет наиболее актуальные темы в сельском хозяйстве, бизнесе и не только

Alltech

Конференция идей Alltech ONE выйдет в эфир в виртуальном формате 25-27 мая 2021 и представит выступления, которые раскроют проблемы и возможности в таких отраслях, как аквакультура, молочный и мясной скот, бизнес, растениеводство, лошади, здоровье и благополучие, домашние животные, свиноводство, птицеводство

Вот уже 37 лет глобальная сельскохозяйственная конференция Alltech остается бесценным отраслевым ресурсом, объединяя лидеров мнений и творцов перемен для исследования силы науки, устойчивого развития и передачи информации через истории и примеры. Запланировано более 40 тем*, включая:



Аквакультура



Мясной скот



Растениеводство



Молочный скот



Лошади



Здоровье и благополучие



Домашние животные



Свиноводство



Птицеводство



*Темы могут быть изменены.



Виртуальная платформа предоставляет сессии по запросу, основные потоковые выступления и прямую трансляцию вопросов и ответов. В этом году на платформе также представится возможность интерактивного нетворкинга, который позволит участникам общаться с коллегами со всего мира.

