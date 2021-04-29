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BRENT

68.07 (1,93%)

Пшеница

734.6 (1,30%)

Сахар

17.08 (-1,27%)

USD

74.615 (0,37%)

EUR

90.415 (0,21%)

MOEX

3571.05 (-0,20%)

BRENT

68.07 (1,93%)

Пшеница

734.6 (1,30%)

Сахар

17.08 (-1,27%)

USD

74.615 (0,37%)

EUR

90.415 (0,21%)

MOEX

3571.05 (-0,20%)

BRENT

68.07 (1,93%)

Пшеница

734.6 (1,30%)

Сахар

17.08 (-1,27%)

USD

74.615 (0,37%)

EUR

90.415 (0,21%)

MOEX

3571.05 (-0,20%)

BRENT

68.07 (1,93%)

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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2021

Конференция идей Alltech ONE представляет наиболее актуальные темы в сельском хозяйстве, бизнесе и не только

Партнёрский материал


Alltech

Alltech

Конференция идей Alltech ONE выйдет в эфир в виртуальном формате 25-27 мая 2021 и представит выступления, которые раскроют проблемы и возможности в таких отраслях, как аквакультура, молочный и мясной скот, бизнес, растениеводство, лошади, здоровье и благополучие, домашние животные, свиноводство, птицеводство

Вот уже 37 лет глобальная сельскохозяйственная конференция Alltech остается бесценным отраслевым ресурсом, объединяя лидеров мнений и творцов перемен для исследования силы науки, устойчивого развития и передачи информации через истории и примеры. Запланировано более 40 тем*, включая: 

Аквакультура

Мясной скот

Растениеводство

Молочный скот

Лошади

Здоровье и благополучие

Домашние животные

Свиноводство

Птицеводство

*Темы могут быть изменены.

Виртуальная платформа предоставляет сессии по запросу, основные потоковые выступления и прямую трансляцию вопросов и ответов. В этом году на платформе также представится возможность интерактивного нетворкинга, который позволит участникам общаться с коллегами со всего мира. 

Регистрация на Конференцию идей Alltech ONE открыта: one.alltech.com. Присоединяйтесь к нашему общению в социальных сетях с хештегом #ONEbigidea.

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