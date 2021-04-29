Конференция идей Alltech ONE представляет наиболее актуальные темы в сельском хозяйстве, бизнесе и не только

Конференция идей Alltech ONE выйдет в эфир в виртуальном формате 25-27 мая 2021 и представит выступления, которые раскроют проблемы и возможности в таких отраслях, как аквакультура, молочный и мясной скот, бизнес, растениеводство, лошади, здоровье и благополучие, домашние животные, свиноводство, птицеводство
Вот уже 37 лет глобальная сельскохозяйственная конференция Alltech остается бесценным отраслевым ресурсом, объединяя лидеров мнений и творцов перемен для исследования силы науки, устойчивого развития и передачи информации через истории и примеры. Запланировано более 40 тем*, включая:
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Выбери свой протеин: как пандемия изменила покупательские привычки
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Расширение возможностей производителей с помощью предотвращения уничтожения растений вредителями
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От поздней стельности до ранней лактации: управление транзитным периодом
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Здоровые коровы, счастливые фермеры: здоровье и устойчивое развитие животных
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Исследования по микроэлементам: преимущества органических микроэлементов в кормлении лошадей
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Благополучие лошадей: некоммерческая организация Horses without Humans
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Почему умные люди выбирают плохую еду: невидимые факторы, влияющие на наше мышление
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Умственные способности: поддерживая когнитивные функции домашних животных
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Оставляя наследие: обеспечение долговременного успеха семейного бизнеса
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Планета изобилия: в центре внимания партнеров по птицеводству
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*Темы могут быть изменены.
Виртуальная платформа предоставляет сессии по запросу, основные потоковые выступления и прямую трансляцию вопросов и ответов. В этом году на платформе также представится возможность интерактивного нетворкинга, который позволит участникам общаться с коллегами со всего мира.