«Ростсельмаш»

29 апреля компания впервые провела мероприятие «День „Ростсельмаша“ в Узбекистане». Мероприятие проходило на производственной площадке партнера — Чирчикского завода сельскохозяйственной техники, где налажено производство агромашин компании

«День „Ростсельмаша“ в Узбекистане» вызвал большой интерес у сельхозтоваропроизводителей. Десятки аграриев лично увидели, как производится местная сборка продукции, оценили уровень технологий, получили необходимые консультации у технических специалистов и обсудили интересующие вопросы с руководством компании.



Экономическое сотрудничество России и Узбекистана активно развивается. По итогам переговоров на высшем уровне президентом России и лидером Республики Узбекистан была подписана программа взаимодействия до 2024 года. Процесс интеграции двух экономик набирает темпы. Яркий и успешный пример развития совместных производств — сотрудничество «Ростсельмаша» с Чирчикским заводом.



Результатом производственного взаимодействия стал выпуск зерноуборочных комбайнов VECTOR 410 с усиленной рамой, первых партий кормоуборочного комбайна DON 680M и трактора RSM 2375. Также «Ростсельмаш» передал своим коллегам в Чирчик производство деталей и узлов — этапы производственного цикла всех моделей продукции контролируют российские специалисты.



С Чирчикским заводом сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш» связывает многолетняя дружба, которая ведет свое начало со времен Великой Отечественной войны. Современный этап партнерства начался с подписания соглашения о сотрудничестве и организации совместной сборки техники «Ростсельмаша». Взаимодействие с компанией имеет для Узбекистана стратегическое значение — открывает выход на международный уровень и дает возможность обеспечивать своих аграриев мощной надежной техникой.







Впервые узбекские фермеры смогли ознакомиться с тем, как проходит сборка продукции, которую они используют каждый сезон. «День „Ростсельмаша“ в Узбекистане» - яркое и масштабное мероприятие, своеобразная веха успешного взаимодействия предприятий. Это временный итог сотрудничества производителя с давним партнером, результатами которого можно гордиться. Сейчас идет наращивание процесса локализации. Его основная цель — обеспечение максимальной доступности сельскохозяйственной техники с минимальными затратами для аграриев Республики Узбекистан.



Как отметил в приветственной речи коммерческий директор «Ростсельмаша» Алексей Швейцов, данные условия обеспечиваются за счет мер господдержки, в т. ч. в соответствии с постановлением Кабинета министров Республики Узбекистан № 952 от 26.11.2019 (о мерах господдержки механизации сельского хозяйства). Данным решением правительство страны субсидирует сельхозтоваропроизводителю 15% от стоимости приобретаемой сельскохозяйственной техники, если уровень локализации техники, произведенной в Республике Узбекистан, составляет 20% и более. «Именно по этому направлению идут наши предприятия», — сказал Алексей Швейцов.



В рамках мероприятия для клиентов провели презентацию производимых в стране моделей: зерноуборочного комбайна VECTOR 410, кормоуборочного DON 680 М и трактора RSM 2375, а также прицепной и посевной техники компании.



Мнение

Начальник компании «Бухарастер кластер» Тимур Шарипов: «Моя цель на „Дне «Ростсельмаша» в Узбекистане“ - трактор RSM 2375. Данную модель считаю хорошим вариантом для возделывания хлопка. Трактор соответствует нашим требованиям по надежности, безопасности и производительности».