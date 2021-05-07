Lidea

Компания, появившаяся в результате объединения Caussade Semences и Euralis Semences, запустила собственный семенной завод в России

Крупный производственный комплекс «Танаис», который строит в Воронежской области один из мировых лидеров семенного рынка компания Lidea, позволит обеспечить российских аграриев семенным материалом в объеме 1 млн посевных единиц. Такого количества семян хватит, чтобы засеять 2 млн га площадей. Стратегическая цель компании — до 75% продаваемой в России продукции производить на местных мощностях.



Caussade Semences и Euralis Semences решили объединить свои усилия на глобальном рынке семян как раз в то время, когда роль селекции в мире значительно возросла. В результате в основанной 1 сентября 2020 года Lidea трудится теперь более 2 тыс. сотрудников, рассказывает генеральный директор «Лидеа Бизнес Юнит Восток» Найджел Твейтс в рамках официальной пресс-конференции*. В составе компании — 17 исследовательских станций, расположенных по всей Европе, 45 тыс. га производственных участков в пяти странах мира, а также восемь заводов — во Франции, Румынии, Украине, Испании, а теперь и в России.



«Свежие идеи для сельского хозяйства — это наша специализация! Компания была основана еще в 1936 году как кооператив фермеров на юго-западе Франции, — напоминает генеральный директор «Лидеа Россия» Алексей Прищепов. — Почти сразу мы начали собственную селекционную программу, в 1950 году был выведен первый гибрид кукурузы, в 1970-х расширили ее до подсолнечника, сои и сорго. В России первые продажи гибридов начались еще в 1987 году, и уже тогда было понятно, насколько это перспективный рынок. А в 2020-м наши отношения с Россией перешли на новый уровень — началось строительство завода „Танаис“ в г. Павловске Воронежской области».



На мировом рынке Lidea сейчас находится в топ-5 крупнейших производителей семян подсолнечника, сои, сорго и озимого рапса, в топ-10 — по семенам кукурузы. Задача компании к 2025 году — подняться в тройку крупнейших глобальных поставщиков семян гибридного подсолнечника, сои, сорго и озимого рапса и войти в пятерку лидеров по семенам гибридной кукурузы, делится планами Алексей Прищепов. И, судя по темпам роста продаж, это вполне реально: в сезоне-2020/21 компании удалось увеличить объемы реализации семян в целом по компании на 15%, а продажи гибридов собственных брендов — более чем на 20%. Оборот Lidea в России составил около 5,5 млрд руб., и это несмотря на трудности, с которыми все производители семян столкнулись как в Европе, так и в России — из-за засухи пострадала часть участков гибридизации, что привело к нехватке семян кукурузы.



История собственного семенного завода Lidea в России, который, кстати, стал первым подобным предприятием иностранных компаний этой отрасли на территории нашей страны, началась полтора года назад, когда был выбран участок для строительства. А уже 20 ноября 2020-го на новых мощностях был выпущен первый мешок семян, сообщает операционный директор «Лидеа Россия» Стефан Дюпиль. Сейчас идет следующий этап строительных работ, и, по расчетам компании, в сентябре этого года — как раз к старту массовой уборочной кампании — состоится запуск полного цикла производства. «Наша цель — уже в ближайшем будущем довести долю семян, произведенных на заводе „Танаис“, до 75% от общего объема продаж в России, — делится планами топ-менеджер. — Наравне с этим мы хотим достичь 100% доверия потребителя».



«Наш завод — это не станки и не железо, мы полностью переносим сельхозпроизводство и технологии из Европы в Россию. Это проект импортозамещения, реализация полного цикла производства», — обращает внимание финансовый директор «Лидеа Россия» Олег Ефремов. Инвестиции в проект оцениваются более чем в 30 млн евро на первой стадии его реализации (включая оборотный капитал для поддержания функционирования). Сначала предприятие будет выпускать семена наиболее популярных агрокультур — подсолнечника и кукурузы. По мере роста продаж семян сои, рапса, сорго на заводе будут производиться и они, поэтому мощности возводятся с запасом и предполагают расширение. «В ближайшие годы мы способны удвоить и даже утроить наши объемы производства, инвестиции в увеличение составят еще 10-15 млн евро, — говорит Ефремов. — Наш проект даст более 700 млн руб. дополнительных налоговых отчислений в год во все уровни бюджетов. Он предполагает создание более 200 рабочих мест, которые будут иметь мультипликационный эффект, потому что поставщиками сырья для завода станут российские производители: на каждое созданное рабочее место на „Танаисе“ будет создаваться еще одно рабочее место у наших партнеров. Кроме того, с заводом мы привносим в отечественный АПК новые стандарты качества, технологии и обучающие программы». Создавая рабочие места, Lidea будет делать продукт, который идеально будет подходить под потребности именно российских профессионалов сельскохозяйственного производства, подчеркивает Алексей Прищепов.



*информация подготовлена по материалам официальной онлайн-пресс-конференции компании Lidea, которая состоялась 27 апреля 2021 г.

