Как зарастить очаги борщевика злаковыми травами: эксперты «Августа» рассказали об итогах опытов

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В 2020 году сотрудники компании «Август», крупнейшего российского производителя пестицидов, провели масштабные демонстрационные испытания средств для борьбы с борщевиком Сосновского

Варианты смесей с селективными гербицидами почвенного действия показали положительный результат в достижении «эффекта залужения» - замещения очагов борщевика естественной злаковой растительностью. Гербициды пролонгированного действия, сохраняющие активность в почве, препятствуют повторному развитию растения-вредителя, тогда как традиционно используемые против борщевика глифосатсодержащие препараты уничтожают его и в краткие сроки разлагаются, а на том же месте появляются новые всходы сорняков. Демонстрационные испытания продолжатся в 2021 году: они призваны как можно шире показать результаты применения усовершенствованных схем защиты от борщевика.



Специалисты отдела гербицидов индустриального направления компании «Август» отмечают, что заинтересованность организаций-заказчиков в приобретении гербицидов с долговременным эффектом действия против борщевика Сосновского возрастает. Обычно для борьбы с растением-вредителем в России использовались препараты на основе глифосата — недорогие и простые в применении системные гербициды, способные проникнуть в ткани растения и вызвать гибель зеленой массы, но не имеющие пролонгированного действия.



«Если борщевик растет на участке давно, то в верхнем и более глубоком слоях почвы содержится большое количество его семян, — отмечает Иван Дуборезов, менеджер по продажам и технологическому сопровождению отдела гербицидов индустриального направления компании «Август». — Чтобы справиться с ними, необходимо применение препаратов, действующие вещества которых сохраняют свою активность в почве в течение продолжительного времени. Обработки эффективны весной, на ранних стадиях роста (до 35-40 см) — рабочий раствор препаратов при опрыскивании попадает на сорняк и почву, воздействует на проростки семян, угнетая их развитие».



Кроме того, глифосат является гербицидом общеистребительного действия, в то время как многие препараты действуют избирательно — например, только на двудольные растения. В этом случае они справляются с борщевиком, одновременно никак не влияя на злаковые травы. Возникает «эффект залужения»: злаковая трава полностью покрывает участки, где ранее рос борщевик, а сформировавшийся дерн затрудняет дальнейшее прорастание его семян. Иван Дуборезов констатирует: хотя новые методы и препараты эффективнее, от глифосатсодержащих продуктов многие заказчики пока не готовы отказаться из-за их ценовой доcтупности. Но при сочетании их с селективными гербицидами, обладающими почвенным действием, также удается добиться хороших результатов: когда заканчивается действие глифосата, селективные гербициды продолжают работать, позволяя очагу борщевика зарасти злаками.



В 2020 году специалисты отдела гербицидов индустриального направления компании «Август» провели демонстрационные испытания препаратов для борьбы с борщевиком Сосновского в Ленинградской и Московской областях. Так, в мае в Ленинградской области они осуществлялись на земельных участках в охранной зоне магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Для борьбы с сорняком испытывали две баковые смеси следующих продуктов:



1. «Торнадо 540» (калиевая соль глифосата кислоты, 540 г/л) + «Магнум» (метсульфурон-метил, 600 г/кг) + «Адью» (адъювант, обеспечивающий увеличение площади покрытия растения рабочим раствором и скорость проникновения препарата в растение).



2. «Горгон» (МЦПА-кислота, 350 г/л + пиклорам, 150 г/л) + «Торнадо 500» (изопропиламинная соль глифосата кислоты) + «Сойлент» (средство для смягчения жесткой воды).



Оба варианта показали высокую эффективность — борщевик на участках их применения погиб, новых всходов сорняка не появилось. Препараты «Горгон» и «Магнум» обладают почвенной активностью; кроме того, это гербициды избирательного действия — они подавляют двудольные сорняки, не влияя на злаковые травы. Визуальный эффект использования «Горгона» на борщевике в виде деформации стеблей и листьев был заметен уже спустя сутки, в случае с «Магнумом» он проявился через две недели, однако в итоге борщевик был уничтожен на обоих участках.



Помимо этого, в июне 2020 года были проведены демонстрационные испытания препаратов в технической полосе отвода на Московской железной дороге (филиал ОАО «РЖД»). Сразу на пяти участках были показаны результаты применения различных баковых смесей гербицидов. Из-за ограничений, вызванных распространением COVID-2019, эти испытания начались позже, чем планировалось: борщевик к июню уже подрос и находился в начальной стадии бутонизации (при высоте растений около 90 см). Тем не менее на всех участках сорняк был истреблен. Эффект залужения естественной злаковой растительностью сильнее всего проявился на участке, где использовалась смесь «Торнадо 500», «Горгона» и «Сойлента»: очаги борщевика заросли травой к середине сентября.



«В 2021 году „Август“ проводит новые, еще более масштабные демонстрационные испытания на территории городского округа Можайск в Подмосковье, — рассказывает Иван Дуборезов. — Мы испытываем сразу семь баковых смесей. Их состав был разработан специалистами отдела гербицидов индустриального направления в сотрудничестве с „августовским“ основоположником разработки схем защиты от борщевика, ведущим сотрудником компании Виталием Владимировичем Исаевым. Мы планируем пригласить на демонстрационные площадки и наглядно ознакомить с результатами опытов представителей муниципалитетов и организаций, занимающихся борьбой с борщевиком в Московской области».



Как отмечают эксперты компании, результативные схемы уничтожения борщевика Сосновского должны распространяться шире: долговременный эффект их применения способствует более рациональному расходованию, в частности, бюджетных средств, которые могут быть использованы не на ежегодную обработку одних и тех же участков, а на освобождение от сорняка дополнительных территорий.