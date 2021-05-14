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Агроконсалтинг

Рабочая группа обсудила поправки в закон «О семеноводстве»

Партнёрский материал


«Прогресс Агро»

«Прогресс Агро»

11 мая в Комитете по аграрным вопросам и природопользованию при Совете Федерации состоялось совещание временной рабочей группы по подготовке поправок в проект закона «О семеноводстве»

В состав группы вошли ведущие российские эксперты в области растениеводства, представители науки и бизнес-сообщества. Компанию «Прогресс Агро» — одно из крупнейших растениеводческих предприятий страны, а также НАПСКиП (Национальная ассоциация производителей семян кукурузы и подсолнечника) представляла директор по стратегии развития направления «Семеноводство» Надежда Николаенко.

Рабочая группа принимает участие в подготовке новой редакции закона «О семеноводстве». Ее члены детально изучают все тонкости существующего законодательства, выносят экспертные заключения относительно необходимости корректив в соответствии с требованиями текущего момента, а также предлагают поправки, касающиеся значимых проблем отечественного семеноводства.

В ходе заседания рабочей группы поднимались наиболее актуальные вопросы, регулирующие деятельность селекционеров и семеноводов. «С момента принятия закона „О семеноводстве“ прошло достаточно много времени, поэтому ряд положений требует внесения изменений с учетом специфики развития отрасли на данном этапе, — говорит Надежда Николаенко. — Несомненно, готовящиеся законодательные инициативы необходимо тщательно проработать, поэтому сейчас как раз то время, когда работа такой группы особенно актуальна».

Рабочая группа сформулировала более 30 замечаний и предложений, касающихся разных разделов закона «О семеноводстве». В ближайшее время они будут представлены на рассмотрение в ходе заседания профильного комитета Госдумы РФ.

Справка: В структуру группы компаний «Прогресс Агро» входит научно-производственное объединение «Семеноводство Кубани», которое успешно занимается селекцией, подработкой и реализацией семян кукурузы и подсолнечника с 2007 года. Решение о развитии собственного семеноводства принял основатель компании российский промышленник Олег Дерипаска. Сегодня он вышел из состава акционеров группы, но заводские мощности и работа команды ученых-селекционеров продолжают укреплять отечественное семеноводство.

«Прогресс Агро» 

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