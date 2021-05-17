Гибридная рожь как ценное кормовое сырье

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Введение культуры в рационы свиней позволяет улучшить здоровье животных и снизить себестоимость продукции

Гибридная рожь впервые внедрена в производство в середине 1980-х годов в Германии. В России же первый гибрид зарегистрирован 12 лет назад. С тех пор площади под гибридной рожью активно росли, увеличившись за этот период с 500 до 35-40 тыс. га, а количество зарегистрированных гибридов приблизилось к десятку. В ближайшей перспективе расширение посевов продолжится, уверены эксперты. Этому в том числе будет способствовать и то, что гибридная рожь является ценным кормовым сырьем и агропредприятия станут все чаще вводить ее в рационы кормления сельхозживотных.







Одна из отраслей, где гибридная рожь может использоваться в кормлении поголовья, — свиноводство. По данным компании KWS, свиноводческие хозяйства США уже доводят долю гибридной ржи в комбикормах до 60% на доращивании и откорме. А в Германии в кормлении животных используется две трети от собираемого в стране урожая культуры. В России же пока ее вводят в рационы свиней гораздо реже, чем традиционные кормовые культуры — пшеницу, ячмень, кукурузу. «Во многом это связано с устаревшим мнением о питательности и усвояемости ржи, — считает руководитель проекта по кормовым рационам бизнес-подразделения «Зерновые и масличный рапс» «КВС РУС» Дмитрий Варбанский. — В современных гибридах ржи содержание антипитательных факторов сведено к минимуму, а применение мультиэнзимных композиций ферментных препаратов позволяет максимально использовать нутриенты зерна. Поэтому введение зерна озимой гибридной ржи становится очень привлекательным способом улучшить общий экономический результат предприятия».



Влияние на здоровье свиней

Гибридная рожь обладает высокой питательной ценностью, которая практически не уступает ячменю и пшенице по питательности и аминокислотному составу. В частности, валовая энергия первой составляет около 3,8 ккал/кг, что лишь на 1,6% меньше, чем показатель на пшенице, на 1,8% меньше, чем показатель на кукурузе, и на 2% больше, чем при кормлении ячменем. По показателю «перевариваемая энергия» гибридная рожь тоже опережает ячмень (на 6%) и лишь немного уступает кукурузе (на 4,6%) и пшенице (на 2,3%).



Во ржи высоко содержание переваримых аминокислот: лизина — 2,6 г/кг (для сравнения, в кукурузе — 2,2 г/кг), метионина — 1,3 г/кг (1,3 г/кг), треонина — 2,2 г/кг (2,2 г/кг), триптофана — 0,6 г/кг (0,5 г/кг). А сырого белка в ней более 80 г/кг, в то время как в кукурузе его примерно 68 г/кг. Гибридная рожь является естественным источником фитазы и фосфора, насыщена растворимой клетчаткой, в том числе арабиноксиланами и фруктанами. Обеспечивает сытость и спокойствие животных.







Используемая в кормлении гибридная рожь предоставляет дополнительные преференции и для улучшения здоровья свиней. Так, ряд опытов, проведенных в Европе, свидетельствует о благотворном влиянии рационов с рожью на состояние кишечного тракта и усвоение нутриентов, что происходит благодаря трансформации фруктанолигосахаридов в соли масляной кислоты в кишечнике, которые, в свою очередь, являются нутриентами для энтероцитов, что в итоге приводит к увеличению площади всасываемой поверхности ворсинок кишечника. Улучшение его состояния благотворно сказывается на более быстром иммунном ответе, так как скорость иммунного ответа на 70% определяется состоянием кишечника. «Проведенные в последние годы тесты доказывают, что рационы с рожью действуют на организм как пребиотики, обеспечивающие благоприятные условия для формирования полезной микробиоты и увеличения сопротивляемости организма патогенным бактериям, таким как сальмонелла, а также снижают потребность в применении антибактериальных препаратов», — обращает внимание Дмитрий Варбанский. Так, ученые Университета ветеринарии Ганновера (Германия) Буссаракам Чуппава, Фолкер Вилке и др. в 2020 году провели ряд исследований, где одну группу свиней кормили рационом с содержанием гибридной ржи в 69%, а другую — рационом с пшеницей в таком же объеме. После экспериментального заражения животных сальмонеллой снижение ее количества в организме свиней, которых кормили рожью, было больше, чем тех, которые питались пшеницей.







Свиноводческие предприятия, использующие в кормлении гибридную рожь, говорят и о повышении качества продукции. Директор ГК «Агропромышленный альянс „Юг“» Андрей Семиноженко отмечает, что при вводе в рационы свиней гибридной ржи увеличивается поедаемость корма на 10% и наблюдается более спокойное поведение животных.



Инвестировать меньше, зарабатывать больше



Многие российские хозяйства используют озимую гибридную рожь компании «КВС РУС» на кормовые цели, знает Дмитрий Варбанский. «Все наши гибриды в плане кормовой питательности зерна схожи, — рассказывает он. — Выбор гибрида должен основываться на территориальном нахождении предприятия по выращиванию зерна и опираться на адаптированность к той или иной климатической зоне». Например, гибрид озимой ржи КВС ПРОММО обладает высокой экологической пластичностью. Приспособлен к возделыванию в широком климатическом диапазоне от Саратовской области до Ленинградской, от Калининграда до Вологды. Идеально подходит для областей с нестабильными погодными условиями. Гибрид имеет высокий потенциал урожайности даже при недостаточном увлажнении и на легких почвах: прибавка сбора с гектара КВС ПРОММО к стандартному сорту популяционной ржи в различных регионах выращивания составляет от 20 до 35%.



Стоимость гибридной ржи, как правило, ниже, чем той же пшеницы. В то же время культура не требует протравки семян в условиях хозяйства, поскольку все семена обрабатываются в заводских условиях, а расходы на гербициды для ржи получаются в 1,5-2,7 раза меньше, чем для другого кормового зерна. Прочие статьи затрат сопоставимы по объемам, но за счет высокой урожайности (до 100 ц/га) гибридная рожь дает самую большую чистую прибыль от выращивания в сравнении с пшеницей и ячменем.



Введение же этой культуры в рацион позволяет не только удешевить его, но и увеличить доходность свиноводческих предприятий благодаря сокращению процента падежа животных и расходов на их лечение. По подсчетам канадской организации, объединяющей крупнейших свиноводов страны, Western Hog Exchange, снижение потерь от падежа и удельных затрат на лечение всего на 5% в результате кормления свиней гибридной рожью привело к росту прибыли почти на $227 с каждой тысячи голов свиней.



Доля ржи в рационе



Согласно рекомендациям Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG), максимальная доза зерна гибридной ржи в рационах свиней на откорме и доращивании в зависимости от массы составляет от 30% до 50%, свиноматок — 25%, поросят в зависимости от массы — от 10% до 20%.







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