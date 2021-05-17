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Агроконсалтинг

Открытый вебинар «Первого Бита» об автоматизации для представителей ферм и агрохолдингов

Партнёрский материал


«Первый Бит»

«Первый Бит»

Специалисты ИТ-интегратора «Первый Бит» организуют 27 мая в 11 ч. (Мск) онлайн-мероприятие об автоматизации фермы и предстоящей обязательной маркировке молочной продукции для производителей, руководителей агрохолдингов, оптовых и розничных продавцов молочной продукции, ИТ-специалистов, начальников производств, коммерческих директоров

Продолжая серию бесплатных обучающих вебинаров для аграриев и фермеров, предназначенных для дистанционного обучения специалистов сельскохозяйственных предприятий, эксперты «Первого Бита» предоставят необходимые знания об автоматизации бизнес-процессов на производстве, в бухгалтерии и в поле. Мероприятие поддерживают экосистемы «Свое Фермерство» от Россельхозбанка.

Программа вебинара

Автоматизация фермы:

  • какие технологии для автоматизации фермы есть сегодня

  • где и как сэкономить на автоматизации

  • технологии автоматизации отраслевого учета

  • технологии сбора информации с датчиков

  • примеры внедрения технологий в растениеводстве, животноводстве

Маркировка молочной продукции:

  • нормативные документы по маркировке молочной продукции

  • этапы внедрения маркировки молочной продукции 

  • особенности каждого из этапов маркировки молочной продукции, сроки внедрения

  • особенности нанесения кодов маркировки

  • технические решения по маркировке

  • ответы на вопросы

Спикеры вебинара:

— Елена Рябова, эксперт по маркировке, «Первый Бит»

— Алексей Бабичев, эксперт по автоматизации сельского хозяйства, «Первый Бит»

Алексей Бабичев отмечает: «Современный мир диктует свои тренды, в том числе для автоматизации сельского хозяйства, повышения производительности труда и увеличения выпуска сельскохозяйственной продукции. Автоматизация отрасли заметно повышает производительность труда, способствует увеличению выпуска продукции и росту ее качества. Таким образом, фермы и агрохолдинги имеют возможность сократить трудозатраты на более чем 10%, ускорить получение управленческой отчетности на 15%, а также сократить сроки исполнения заказов. О том, как легко и эффективно этого достигнуть, — на нашем вебинаре».

Присылайте свои вопросы для обсуждения на e-mail: ABSobolkov@1cbit.ru

Регистрация обязательна: https://bit.ly/2RMPctx

«Первый Бит» 

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