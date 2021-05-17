Открытый вебинар «Первого Бита» об автоматизации для представителей ферм и агрохолдингов

«Первый Бит»

Специалисты ИТ-интегратора «Первый Бит» организуют 27 мая в 11 ч. (Мск) онлайн-мероприятие об автоматизации фермы и предстоящей обязательной маркировке молочной продукции для производителей, руководителей агрохолдингов, оптовых и розничных продавцов молочной продукции, ИТ-специалистов, начальников производств, коммерческих директоров

Продолжая серию бесплатных обучающих вебинаров для аграриев и фермеров, предназначенных для дистанционного обучения специалистов сельскохозяйственных предприятий, эксперты «Первого Бита» предоставят необходимые знания об автоматизации бизнес-процессов на производстве, в бухгалтерии и в поле. Мероприятие поддерживают экосистемы «Свое Фермерство» от Россельхозбанка.



Программа вебинара

Автоматизация фермы:



какие технологии для автоматизации фермы есть сегодня



где и как сэкономить на автоматизации



технологии автоматизации отраслевого учета



технологии сбора информации с датчиков



примеры внедрения технологий в растениеводстве, животноводстве



Маркировка молочной продукции:



нормативные документы по маркировке молочной продукции



этапы внедрения маркировки молочной продукции



особенности каждого из этапов маркировки молочной продукции, сроки внедрения



особенности нанесения кодов маркировки



технические решения по маркировке



ответы на вопросы



Спикеры вебинара:



— Елена Рябова, эксперт по маркировке, «Первый Бит»



— Алексей Бабичев, эксперт по автоматизации сельского хозяйства, «Первый Бит»



Алексей Бабичев отмечает: «Современный мир диктует свои тренды, в том числе для автоматизации сельского хозяйства, повышения производительности труда и увеличения выпуска сельскохозяйственной продукции. Автоматизация отрасли заметно повышает производительность труда, способствует увеличению выпуска продукции и росту ее качества. Таким образом, фермы и агрохолдинги имеют возможность сократить трудозатраты на более чем 10%, ускорить получение управленческой отчетности на 15%, а также сократить сроки исполнения заказов. О том, как легко и эффективно этого достигнуть, — на нашем вебинаре».



Присылайте свои вопросы для обсуждения на e-mail: ABSobolkov@1cbit.ru

