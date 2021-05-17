Открытый вебинар «Первого Бита» об автоматизации для представителей ферм и агрохолдингов

Специалисты ИТ-интегратора «Первый Бит» организуют 27 мая в 11 ч. (Мск) онлайн-мероприятие об автоматизации фермы и предстоящей обязательной маркировке молочной продукции для производителей, руководителей агрохолдингов, оптовых и розничных продавцов молочной продукции, ИТ-специалистов, начальников производств, коммерческих директоров
Продолжая серию бесплатных обучающих вебинаров для аграриев и фермеров, предназначенных для дистанционного обучения специалистов сельскохозяйственных предприятий, эксперты «Первого Бита» предоставят необходимые знания об автоматизации бизнес-процессов на производстве, в бухгалтерии и в поле. Мероприятие поддерживают экосистемы «Свое Фермерство» от Россельхозбанка.
Программа вебинара
Автоматизация фермы:
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какие технологии для автоматизации фермы есть сегодня
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где и как сэкономить на автоматизации
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технологии автоматизации отраслевого учета
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технологии сбора информации с датчиков
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примеры внедрения технологий в растениеводстве, животноводстве
Маркировка молочной продукции:
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нормативные документы по маркировке молочной продукции
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этапы внедрения маркировки молочной продукции
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особенности каждого из этапов маркировки молочной продукции, сроки внедрения
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особенности нанесения кодов маркировки
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технические решения по маркировке
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ответы на вопросы
Спикеры вебинара:
— Елена Рябова, эксперт по маркировке, «Первый Бит»
— Алексей Бабичев, эксперт по автоматизации сельского хозяйства, «Первый Бит»
Алексей Бабичев отмечает: «Современный мир диктует свои тренды, в том числе для автоматизации сельского хозяйства, повышения производительности труда и увеличения выпуска сельскохозяйственной продукции. Автоматизация отрасли заметно повышает производительность труда, способствует увеличению выпуска продукции и росту ее качества. Таким образом, фермы и агрохолдинги имеют возможность сократить трудозатраты на более чем 10%, ускорить получение управленческой отчетности на 15%, а также сократить сроки исполнения заказов. О том, как легко и эффективно этого достигнуть, — на нашем вебинаре».
Присылайте свои вопросы для обсуждения на e-mail: ABSobolkov@1cbit.ru