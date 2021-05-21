Конференция идей Alltech ONE анонсирует новые даты

Alltech



Виртуальное мероприятие пройдет 22-24 июня 2021





Приверженность Alltech инновациям и исключительному качеству распространяется на мероприятия мирового уровня, в частности на Конференцию идей Alltech ONE. Мы инвестировали свой предпринимательский дух в то, чтобы в 2021 году реализовать мощный опыт взаимодействия и диалога в режиме онлайн-конференции.



Однако по мере приближения даты ее запуска, 25 мая, стало очевидно, что цифровые технологии, необходимые для достижения нашей амбициозной цели, еще не вполне готовы. Поэтому мы решили взять еще один месяц, чтобы сделать незабываемыми опыт участия, интерактивные функции и нетворкинг.



Новые даты Конференции идей Alltech ONE — 22-24 июня 2021.



Текущие регистрации будут автоматически перенесены на новые даты. Презентации будут доступны не только в момент трансляции, но и в течение года.



Мы благодарны нашим участникам, партнерам и нашей глобальной команде за их постоянную поддержку и гибкость. Мы с нетерпением ждем возможности встретиться виртуально на ONE и выполнить свое обещание — провести превосходное мероприятие с непревзойденной ценностью и уникальной информацией.



Узнайте больше о Конференции идей Alltech ONE здесь .

