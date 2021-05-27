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Агроконсалтинг

Конференция «ПроКрахмал: тенденции рынка глубокой переработки зерна» пройдет 4 июня в гибридном формате

Партнёрский материал


Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна

Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна

Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна 4 июня 2021 года организует юбилейную V международную конференцию «ПроКрахмал: тенденции рынка глубокой переработки зерна», которая впервые пройдет как очно, так и онлайн

Конференция состоится в отеле Courtyard by Marriott Moscow Paveletskaya по адресу г. Москва, ул. Кожевническая д. 8, стр. 3. Мероприятие будет проходить с 11:00 до 18:00 часов.  Купить билет на событие можно по ссылке: https://starchcunion.timepad.ru/event/1623910/

Несколько слов о конференции:

  • Мероприятие пройдет в гибридном формате: онлайн и офлайн. Стоимость очного участия — 20 тыс. руб., онлайн участия — 10 тыс. руб. 

  • В стоимость входит: участие в конференции; доступ к материалам конференции; кофе-брейк, обед, фуршет. 

  • В мероприятии «ПроКрахмал 2021» примут участие потенциальные и действующие игроки отрасли — инвесторы, руководители предприятий, начальники производств.

  • Мероприятия Ассоциации посетили уже более 500 человек из ведущих компаний отрасли. Традиционно после мероприятия все участники получают информационные материалы конференции, надежные личные контакты и связи.

  • Официальный партнер мероприятия — ООО «Симбио». 

Программа мероприятия: 

10:00 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк.

11:00 Первая сессия «Глобальный рынок глубокой переработки зерна в постпандемийный период».

Модератор сессии — Алексей Аблаев, президент Российской Биотопливной Ассоциации

Приглашенные спикеры: 

  • Д-р Веламур Кришнакумар, исполнительный директор Giract, Швейцария (онлайн). Тема: «Спрос на пищевые крахмалы в меняющемся мире: что сегодняшние тенденции говорят нам о завтрашнем дне?»

  • Андрей Вусык, зам. генерального директора Mayande Group, Китай (онлайн). Тема: «О ситуации на китайском рынке глубокой переработки зерна в период постпандемии».

  • Джейми Фортескью, управляющий директор Starch Europe, Бельгия (онлайн). Тема «Европейский рынок крахмала и его производных в период постпандемии».

  • Павел Парамонов, менеджер по исследованиям рынков Cargill, Россия. Тема «Особенности развития российского рынка крахмалопаточной продукции».

  • Джон Боде, президент Corn Refiners Association, США (онлайн).

13:30 Обед.

14:30 Вторая сессия «Потребительские тренды и возможности рынка продукции глубокой переработки зерна».

Приглашенные спикеры:

  • Дарья Снитко, руководитель Центра экономического прогнозирования АО «Газпромбанк», Россия. Тема «Рынок сельскохозяйственного сырья после пандемии в России и мире».

  • Марина Сидак, к. э.н., преподаватель кафедры статистики Российского экономического Университета им. Г. В. Плеханова, Россия. Тема «Защита потребителей и интересов сахарного бизнеса: в поисках равновесия».

  • Самсонова О. В., директор по продвижению ООО «Симбио». Тема: «Способы диверсификации рынков для предприятий глубокой переработки зерна».

  • Сергей Михнюк, исполнительный директор, Национальный Кормовой Союз. Тема: «Аминокислоты и витамины. Что делать с ростом затрат».

  • Вячеслав Лашманкин, исполнительный директор, Ассоциация предприятий кондитерской промышленности. Тема: «Текущее состояние и перспективы развития рынка кондитерских изделий Российской Федерации». 

17:00 Фуршет.

Контакты для вопросов по поводу участия в качестве слушателя или спонсора: pr@starchunion.com, +7(961) 527-64-12, +7 (916) 111-30-29 Зарегистрироваться на событие можно по ссылке: https://starchcunion.timepad.ru/event/1623910/ 

Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна 

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