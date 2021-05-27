Конференция «ПроКрахмал: тенденции рынка глубокой переработки зерна» пройдет 4 июня в гибридном формате

Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна

Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна 4 июня 2021 года организует юбилейную V международную конференцию «ПроКрахмал: тенденции рынка глубокой переработки зерна», которая впервые пройдет как очно, так и онлайн

Конференция состоится в отеле Courtyard by Marriott Moscow Paveletskaya по адресу г. Москва, ул. Кожевническая д. 8, стр. 3. Мероприятие будет проходить с 11:00 до 18:00 часов. Купить билет на событие можно по ссылке: https://starchcunion.timepad.ru/event/1623910/



Несколько слов о конференции:



Мероприятие пройдет в гибридном формате: онлайн и офлайн. Стоимость очного участия — 20 тыс. руб., онлайн участия — 10 тыс. руб.



В стоимость входит: участие в конференции; доступ к материалам конференции; кофе-брейк, обед, фуршет.



В мероприятии «ПроКрахмал 2021» примут участие потенциальные и действующие игроки отрасли — инвесторы, руководители предприятий, начальники производств.



Мероприятия Ассоциации посетили уже более 500 человек из ведущих компаний отрасли. Традиционно после мероприятия все участники получают информационные материалы конференции, надежные личные контакты и связи.



Официальный партнер мероприятия — ООО «Симбио».



Программа мероприятия:



10:00 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк.



11:00 Первая сессия «Глобальный рынок глубокой переработки зерна в постпандемийный период».



Модератор сессии — Алексей Аблаев, президент Российской Биотопливной Ассоциации



Приглашенные спикеры:



Д-р Веламур Кришнакумар, исполнительный директор Giract, Швейцария (онлайн). Тема: «Спрос на пищевые крахмалы в меняющемся мире: что сегодняшние тенденции говорят нам о завтрашнем дне?»



Андрей Вусык, зам. генерального директора Mayande Group, Китай (онлайн). Тема: «О ситуации на китайском рынке глубокой переработки зерна в период постпандемии».



Джейми Фортескью, управляющий директор Starch Europe, Бельгия (онлайн). Тема «Европейский рынок крахмала и его производных в период постпандемии».



Павел Парамонов, менеджер по исследованиям рынков Cargill, Россия. Тема «Особенности развития российского рынка крахмалопаточной продукции».



Джон Боде, президент Corn Refiners Association, США (онлайн).



13:30 Обед.



14:30 Вторая сессия «Потребительские тренды и возможности рынка продукции глубокой переработки зерна».



Приглашенные спикеры:



Дарья Снитко, руководитель Центра экономического прогнозирования АО «Газпромбанк», Россия. Тема «Рынок сельскохозяйственного сырья после пандемии в России и мире».



Марина Сидак, к. э.н., преподаватель кафедры статистики Российского экономического Университета им. Г. В. Плеханова, Россия. Тема «Защита потребителей и интересов сахарного бизнеса: в поисках равновесия».



Самсонова О. В., директор по продвижению ООО «Симбио». Тема: «Способы диверсификации рынков для предприятий глубокой переработки зерна».



Сергей Михнюк, исполнительный директор, Национальный Кормовой Союз. Тема: «Аминокислоты и витамины. Что делать с ростом затрат».



Вячеслав Лашманкин, исполнительный директор, Ассоциация предприятий кондитерской промышленности. Тема: «Текущее состояние и перспективы развития рынка кондитерских изделий Российской Федерации».



17:00 Фуршет.



Контакты для вопросов по поводу участия в качестве слушателя или спонсора: pr@starchunion.com, +7(961) 527-64-12, +7 (916) 111-30-29 Зарегистрироваться на событие можно по ссылке: https://starchcunion.timepad.ru/event/1623910/