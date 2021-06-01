«Петербургский тракторный завод» - в авангарде промышленной интеграции России и Белоруссии

«Петербургский тракторный завод»

АО «Петербургский тракторный завод» подпишет меморандум о сотрудничестве с ОАО «Минский тракторный завод» и ОАО «Гомсельмаш». Это станет одним из значимых мероприятий в контексте развития российско-белорусских отношений и состоявшейся 28 мая встречи президентов стран Владимира Путина и Александра Лукашенко

По итогам подписания документа объединение станет крупнейшим производителем на внутреннем рынке сельскохозяйственной техники, выпуская практически все возможные ее виды: гусеничные тракторы, классические тракторы мощностью до 250 л. с., энергонасыщенные тракторы мощностью от 250 до 430 л. с., а также сельскохозяйственные комбайны. Совместная работа позволит снизить себестоимость продукции, а выпускаемая техника станет более конкурентоспособной как на внутреннем, так и на внешнем рынках.



Прирост продаж на внутреннем рынке ожидается на уровне 30%, экспорт сможет вырасти в пять раз.



От объединения выиграют не только производители. В бюджеты стран поступят дополнительные 10 млрд руб. в виде налогов и сборов, в России и Белоруссии откроется до 7000 дополнительных рабочих мест.



Аграрии за счет удешевления смогут быстрее обновить парк машин и сэкономить на их обслуживании.



«Такое соглашение может дать начало новой эре российско-белорусского промышленного сотрудничества, как бы громко это ни звучало. Отрасль ждала подобных слияний именно на текущем этапе развития технологий. Представьте, что заводы, которые используют различные системы менеджмента качества, различные технологии производства, поделятся друг с другом лучшими», — оценивает соглашение Игорь Григорьев, генеральный директор АО «НИТИ имени П. И. Снегирева» (входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех»).



В проекте меморандума предусматриваются совместная разработка приоритетных инновационных проектов, обмен информацией, взаимовыгодное консультирование и другие мероприятия, связанные с углублением межотраслевой и межгосударственной кооперации.



Поддержку в подготовке соглашения оказала Коллегия Евразийской экономической комиссии и министр ЕЭК по промышленности и агропромышленному комплексу Артак Камалян.



Подписание состоится 3 июня 2021 в 10:00 в рамках международной специализированной выставки «Белагро-2021». Со стороны «Петербургского тракторного завода» участвовать в мероприятии будет директор Сергей Серебряков.

