В России стартовала обязательная маркировка мороженого и сыра

ЦРПТ

1 июня начался первый этап обязательной маркировки молочной продукции. К ней подключаются производители мороженого и сыров. Регистрацию и учет продукции в государственной системе «Честный знак» прошли 85% производителей мороженого и 100% — сыра

«Все участники оборота проинформированы, что переносов сроков обязательной маркировки молочной продукции не будет. Мы активно готовимся к запуску системы и видим, что большинство компаний уже подключились и наладили все процессы. С теми производителями, которые поздно начали подготовку для включения в ГИС МТ, проводится точечная работа, мы находимся на связи с компаниями в режиме 24/7», — заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.



Реваз Юсупов, замгендиректора Центра развития перспективных технологий, рассказал: «С 20 января этого года к системе присоединились 85% производителей мороженого и 100% производителей сыров. Более 1 млрд кодов заказали 826 компаний. Готовность к маркировке также подтвердили интеграторы и типографии. На сегодняшний день полностью готовы 57 типографий».



По его словам, система хорошо справляется с высокой нагрузкой и работает без задержек и сбоев. На прошлой неделе нагрузка выросла в 8 раз, при этом 99% документов обрабатывается менее чем за 10 минут.



Готовность к маркировке подтвердили как крупные, так и небольшие производители. Генеральный директор компании «Крымские традиции» Давид Амирханян заявил: «Мы начали интеграцию в октябре — ноябре прошлого года. На сегодняшний день выбран типографский способ нанесения, весь объем пленки с нанесенными кодами нами получен. Также к нам недавно приезжали специалисты ЦРПТ, чтобы проверить качество нанесения кодов на пленку. С 1 июня мы стартуем просто с оборота кодов, а затем продолжим работу по агрегации. Каких-то жестких проблем, которые невозможно было решить, нет».



О готовности также сообщил производитель сыров Valio. В пресс-службе предприятия уточнили: «Собственный завод компании в Москве осуществил работу по монтажу и наладке оборудования, необходимого для нанесения маркировки на готовую продукцию, и в полной мере готов к выполнению требований законодательства, вступающего в силу с 1 июня».



Для производителей сыра и мороженого в усиленном режиме работает служба поддержки, а также выделены персональные менеджеры ЦРПТ. С каждым предприятием товарной группы проводится системная и персональная работа. Пресс-служба крупнейшего производителя сыра — компании «Хохланд» - отметила, что «компетентность менеджеров ЦРПТ, с которыми компания работала напрямую, помогла принимать быстрые решения».



Специалисты ЦРПТ выезжали на 85 площадок в 30 регионах страны, провели более 300 мероприятий с регионами, включая рабочие группы, и направили 1246 писем производителям сыров и мороженого с уведомлением о вступлении маркировки в силу.



С 1 сентября начнется второй этап маркировки «молочки» - для товаров сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря — для молочных продуктов сроком годности менее 40 дней. Также с 1 декабря этого года обязательным станет вывод товаров из оборота на кассе, а с 1 сентября 2022 — объемно-сортовой учет. Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет молочной продукции вводится с 1 декабря 2023 года.

