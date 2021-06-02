Президент Узбекистана о Vector 410 от «Ростсельмаша»: «Работает на 5+»

«Ростсельмаш»

Глава республики лично убедился в качестве зерноуборочных комбайнов Vector 410

Шавкат Мирзиёев сел за руль агромашины и убрал зерно на поле во время посещения кластера «Ангор Сурхон гурури». Там же президент Узбекистана ознакомился с технологиями возделывания пшеницы и хлопчатника.



В 2018 году «Ростсельмаш» на базе Чирчикского завода сельскохозяйственной техники в Узбекистане начал сборочное производство. Компания разработала зерноуборочный комбайн Vector 410 с усиленной рамой, специально адаптированнoй для сложнорельефных полей республики.



Эти комбайны успешно используются сельхозтоваропроизводителями Узбекистана.



Взаимодействие с компанией имеет для республики стратегическое значение — дает возможность обеспечивать своих аграриев мощной надежной техникой и выйти на международный уровень. Совместная производственная работа продолжается.