Corteva Agriscience анонсирует корпоративную стратегию в области климата и публикует свой первый отчет об устойчивом развитии

Corteva Agriscience

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) анонсирует свое намерение присоединиться к лидерам климатических инициатив и стать более эффективным бизнесом в области сокращения углеродного следа. В своем первом отчете по устойчивому развитию за 2020 год, опубликованном 2 июня 2021 года, компания подробно описывает свое обязательство по установлению научно обоснованных целей, направленных на снижение выбросов парниковых газов

Отчет также освещает цели компании до 2030 года и предоставляет обновленную информацию по выполнению своих обязательств по обогащению жизней, повышению устойчивости глобальной продовольственной системы и по защите планеты.



«Мы признаем, что изменения климата влияют на всех нас. Необходимость действовать сейчас — в правильном направлении для бизнеса и фермеров — является критической, — считает Джим Коллинз -мл., главный исполнительный директор Corteva Agriscience. — Наше обязательство говорит о намерении внести свой вклад в решение столь важной проблемы. Принимая сегодня этот глобальный вызов, мы укрепляем нашу способность обеспечивать рост продовольствия, наращивать прогресс и строить устойчивую индустрию, которая позволит человечеству обеспечить процветание следующих поколений».



Отчет Corteva по устойчивому развитию публикуется спустя год после объявления компании о своих 14 целях на следующее десятилетие по улучшению устойчивого развития для сельхозпроизводителей, земли, сообществ и операционной деятельности Corteva Agriscience.



«В прошлом году Corteva предприняла смелый шаг, презентовав свои цели устойчивого развития, действие которых распространяется глобально и вплетено во все сферы деятельности компании, — комментирует Энн Л. Алонсо , старший вице-президент по внешним связям и директор по устойчивому развитию Corteva Agriscience.- Этот отчет предоставляет информацию о нашем прогрессе по их достижению с помощью наших инновационных продуктов, сотрудничества и усилий 21 000 наших коллег по всему миру».



Цель корпоративной стратегии Corteva Agriscience

Выполняя обещание 2020 года по определению цели стратегии в области климата, Corteva взяла на себя обязательство установить научно обоснованные цели по сокращению выбросов парниковых газов. Эти цели соответствуют масштабу и глобальному влиянию Corteva — объединяют усилия по ограничению глобального потепления до отметки на 1,5 °C выше доиндустриального уровня.



Обязательства компании включают в себя:



— 65% снижение интенсивности выбросов со сферой охвата 1 и 2. (Данное значение отражает выбросы по отношению к интенсивности коммерческой деятельности Corteva, цифра получена на основе прогнозируемой выручки. Показатель интенсивности проиндексирован относительно роста компании.);





- 20% снижение интенсивности выбросов со сферой охвата 3.



Несмотря на то, что само обязательство является новым, усилия компании по решению вопросов в области климатических изменений предпринимались и ранее. Corteva и ее компании-основатели имеют большой опыт продвижения климатических инициатив, а также предоставляют цифровые инструменты, семеноводческие технологии и средства защиты растений, чтобы помочь фермерам сократить выбросы в их деятельности.



Corteva Agriscience намеревается достигнуть этой цели посредством реализации различных инициатив, включая шаги по снижению потребления энергии, концентрации усилий в области исследований и разработки, повышению производственной эффективности и переходу к возобновляемым источникам энергии. В качестве следующего этапа Corteva согласует эти цели с инициативой Science-Based Targets (SBTi).



Публикация отчета по устойчивому развитию Corteva 2020

Наряду с объявлением о создании стратегии в области климата Corteva публикует свой первый отчет по устойчивому развитию за 2020 год, освещающий цели компании в области содействия устойчивому развитию и усилия по их достижению.



Данный отчет отражает работу и вклад сотрудников Corteva в улучшение условий жизни сельско-фермерских поселений и их деятельности посредством бережливого отношения к ресурсам и земле, укрепления сообществ и повышения устойчивости операционной деятельности компании, что позволяет фермерам и сельхозпроизводителям производить доступное и здоровое продовольствие для населения по всему миру.



Одной из инициатив, способствующих достижению 14 целей устойчивого развития компании — в частности расширению прав и возможностей женщин из сельской местности — является инновационная образовательно-грантовая программа для женщин-фермеров TalentA. Целью этой программы, которая реализуется в нескольких странах Европы, включая Россию, является расширение возможностей доступа к образованию, улучшение качества жизни в сельской местности и развитие общества. По результатам программы TalentA , реализованной в России в 2020—2021 гг., компания Corteva Agriscience при участии благотворительного оператора проекта - благотворительного фонда «Дальше» - выделила гранты на общую сумму 3 568 800 рублей пяти женщинам-фермерам из Волгоградской, Калининградской, Липецкой, Московской и Кемеровской областей на развитие проектов по повышению качества жизни людей в сельской местности.



Полный отчет читайте на https://www.corteva.com/sustainability/reporting.html

