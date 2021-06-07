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Спецпроект "Защитим пчел вместе"

Новый, передовой, двухбарабанный — «Ростсельмаш» презентует комбайн Т500

Партнёрский материал


«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

Новинка компании — Т500 — зерноуборочный комбайн 6 класса, способен обработать за сезон свыше 1300 га. Производительность агромашины до 30 т в час основного времени на зерновых, площадь обмолота — 3 м² - это один из лучших показателей в своем классе. Т500 вместе с RSM 161 составляет линейку зерноуборочных комбайнов с двухбарабанной системой обмолота

Комбайн предназначен для уборки всех основных культур. Благодаря системе обмолота с двумя барабанами эта модель успешно справится с уборкой на сложных агрофонах: высокосоломистых, влажных, засоренных. Кроме того, Т500 станет незаменимым помощником и в хозяйствах с высокими требованиями к качеству соломы.

В Т500 установлена уникальная система обмолота Tetra Processor. Она деликатно вымолачивает зерно, не травмируя ни его, ни солому. За счет интенсивного воздействия большая часть продукта отделяется от незерновой части уже в молотилке. Высокоэффективную очистку зернового вороха обеспечивает система OptiFlow, состоящая из предварительного, верхнего и нижнего решет. Регулировать зазор жалюзи решет и скорость вентилятора очистки можно из кабины. Благодаря большой площади очистки зерно получается с минимальным содержанием сорности — его можно сразу транспортировать на элеватор.

Бункер 10 тыс. л повышает автономность работы комбайна. Высота выгрузки — почти 5 м, длина шнека разрешает выгружаться на ходу даже с 11-метровыми жатками. Благодаря увеличенной скорости выгрузки до 120 л/с бункер можно опустошить менее чем за две минуты.

Комфорт механизатора — залог высокопроизводительного труда. В новом зерноуборочном комбайне установлена кабина Luxury Cab. В ней есть все для удобной работы — начиная от кресла на пневмоподвеске, заканчивая зеркалами заднего вида с электроприводом. Также в Т500 установлены штатные электронные помощники — информационно-голосовая система Adviser IV и платформа «Агротроник».

Новая машина будет полезна хозяйствам, которые вынуждены убирать в короткие сроки из-за агроклиматических условий. Она будет интересна и фермерам, которые переходят на более мощные машины для повышения удельной выработки.

«Ростсельмаш» 

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