«Fashion-Фермер 2021»: будущее за цифровизацией

«ЭкоНива»

Традиционный ежегодный «Fashion-Фермер 2021» состоялся в Лискинском районе Воронежской области. Праздник оказался наполнен событиями, темами для обсуждения, активностями, в преддверии лета зарядил аграриев энергией и принес много свежих идей

Открытие десятилетия

Начать, конечно же, стоит с долгожданного открытия сервисного центра «ЭкоНивы-Черноземье» в Добрине, на базе которого в этот раз и проводилась встреча.



«15 лет назад мы открывали наш первый сервисный центр в Лисках, и тогда нам казалось, что он просто огромен и с лихвой удовлетворит все запросы аграриев, — вспоминает Елена Левина, первый заместитель генерального директора управляющей компании «ЭкоНиваТехника-Холдинг». — Но сельское хозяйство в стране за эти годы динамично развивалось, и у наших партнеров также выросли потребности. Благодаря открытию новых СЦ мы сможем еще лучше обеспечивать хозяйства необходимыми запчастями, своевременно обслуживать технику, знакомить аграриев с передовыми технологиями».







СЦ «Добрино» - самый крупный в регионе. Он расположен на пяти гектарах, более 1000 м² занимает склад запчастей с ассортиментом порядка 730 тысяч наименований 80 брендов. Оборудованы 12 ремонтных постов, благодаря автопарку в 21 автомобиль группа быстрого реагирования приезжает к клиенту менее чем за 90 минут после поступления заявки.



«Аккумулируя опыт мировых аграриев, мы поняли, что, помимо надежных высокотехнологичных машин, не менее важно обеспечить качественную, а главное — своевременную послепродажную поддержку техники, — дополняет Сергей Сторожев, исполнительный директор «ЭкоНивы-Черноземье». — Мы поставили цель создать развитую дилерскую сеть сервисных центров — и мы справляемся с этой задачей. В прошлом году открыли центр в Семилукском районе, планируем в этом году открыть экспресс-центр в Россоши. Функционируют СЦ в Новохоперске, Верхнем Мамоне. А теперь запустили и самый большой в регионе СЦ „Добрино“. Он выведет качество нашего сервиса на абсолютно новый уровень. На его базе будут проводиться семинары, конференции, демопоказы техники. Открыт цех по восстановлению узлов и агрегатов, действует покрасочная камера. В 2022 году запустится лаборатория по химическому анализу почвы. Среди замыслов есть даже производство деталей».







На открытии присутствовал глава Лискинского района Игорь Кирнос. Он подчеркнул, что новый СЦ достойно продолжит многолетнюю историю «ЭкоНивы» в районе, обеспечит около 40 новых рабочих мест, поспособствует росту молодых кадров и интересу молодежи к сельскому хозяйству. В сельхозпроизводстве и связанных отраслях работает более 7000 жителей района. Развитие аграрного сектора, по словам Игоря Кирноса, крайне значимо для сохранения и роста сел.



«Важно и то, насколько высокие стандарты реализованы при создании этого центра и рабочих мест, — дополняет Геннадий Непомнящий, коммерческий директор «ЭкоНивы-Техника Холдинга». — Просторные мастерские с хорошим освещением, вентиляцией, современным оборудованием привлекут молодежь. Повысится производительность труда. Техника, обслуживаемая на таком уровне, станет еще эффективнее на полях наших партнеров».



Спрос на качественное обслуживание современных машин в регионе неуклонно растет. Зимой все мастерские компании были загружены «на 130%». СЦ «Добрино» сможет обслуживать до 50 единиц техники в месяц.







«Мы всегда строим на перспективу, — добавляет Геннадий Непомнящий. — Надеемся, что с появлением нового центра как минимум в течение 10 лет будем полностью закрывать потребности воронежских аграриев в сервисном обслуживании».



Собравшиеся на «Fashion-Фермер 2021» воочию убедились, насколько широкоформатную, технологически мощную площадку для знакомства с последними трендами, ноу-хау и техническими новинками создала «ЭкоНива». И в этот раз, на столь серьезной базе, обсуждались действительно самые актуальные вопросы и инструменты развития агробизнеса.



На острие мировых трендов

«Цифровизация как средство управления агробизнесом» - так была обозначена главная тема события в этом году.



Ресурс роста, заложенный с помощью механизации, при нынешних темпах развития предприятий исчерпывается. Практически в каждом хозяйстве есть мощные тракторы и комбайны, широкозахватные машины, способные работать на скорости 15-16 км/ч. Чтобы и дальше повышать рентабельность и производительность, необходимо применять цифровые решения, предлагаемые сегодня ведущими мировыми разработчиками. «ЭкоНива» одной из первых в России привлекла внимание аграриев к теме точного и умного земледелия.







Инструменты Smart Farming можно разделить на два типа. Первый нацелен на увеличение производительности за счет автоматизации операций. Для этого были разработаны и развиваются такие всем известные системы автовождения, как John Deere AutoTrac и iTech Pro, системы телеметрии JDLink и LiveLink. С их помощью можно удаленно отслеживать не только расположение техники, но и параметры ее работы, состояние узлов и агрегатов, регулировать нагрузку, направлять оператору программы-задания, планировать обслуживание, вести документирование работ.



Второе направление в большей степени связано с агрономией. Очевидно, что даже в рамках одного поля урожайность варьируется. На смену старому подходу (урожайность «на круг») приходит современный: цифровые решения позволяют проанализировать зоны плодородия, выявить проблемные участки, провести дополнительные анализы.



Техника, предлагаемая «ЭкоНивой» и уже используемая во многих хозяйствах, способна работать с обоими типами цифровых инструментов. Актуальные модели таких машин c интеллектуальными опциями показали аграриям на «Fashion-Фермер 2021».



На обширной опытной площадке рядом с СЦ «Добрино» действовали несколько станций.



Флагманы для посевной

На станции посевных машин гостям представили актуальные модели от John Deere и Vaderstad с функцией дифференцированного высева.



Флагманом американской марки в этом классе является пропашная сеялка John Deere DB55 ExactEmerge. Гостям была представлена 24-рядная версия. «Машина сеет на 16 км/ч, при этом равномерность распределения семян составляет 98-99%, — рассказывает Эдуард Иванов, руководитель отдела продаж «ЭкоНивы-Черноземье». — Точность достигается за счет принципа высева. В высевающем диске семя присасывается, затем вбрасывается в щеточный транспортер с электромотором, доставляется в семенное ложе. Там оно фиксируется, далее происходит аккуратная заделка. Даже на высокой скорости раскладка семян идеальна».







Не отстают и шведские машины. Только в текущем году в регионе было продано более 40 пропашных сеялок Vaderstad Tempo с технологией пневматического высева PowerShoot. Семена доставляются в почву за счет избыточного давления — машина в буквальном смысле прицельно выстреливает ими. Такой принцип нивелирует любые колебания техники и позволяет производить точный высев на скорости вдвое большей, чем у других машин.



«В модели также реализована возможность посекционного отключения и работы по картам предписаний для дифференцированного высева, — добавляет Эдуард Иванов. — Доступны варианты от 6-рядной до 32-рядной. Возможна установка баков для внесения ЖКУ».







Из новинок также была представлена сеялка Vaderstad Spirit 800С. Она позволяет за один проход произвести небольшую обработку почвы, внести в горизонт удобрение. Интеллектуальная система управления двухдискового сошника в тандеме с прикатывающим колесом позволяет достичь равномерного высева с междурядьем от 12,5 см. Благодаря регулируемой перегородке можно настраивать пропорции удобрения и семян. Объем бункера составляет 5000 л.



«Сеялка дает прекрасный результат на скорости 14-15 км/час, — рассказывает Эдуард Иванов. — Достоинство этой машины еще и в том, что на нее устанавливается система SeedEye. С ее помощью можно настроить высев поштучно. Достаточно задать, к примеру, 500 тысяч семян сои на гектар, система проведет самокалибровку и посеет именно столько. Закрывая сошники через один, можно увеличивать междурядье до 25 см и более».



Умная забота о будущем урожае

В центре внимания на станции защиты растений и внесения удобрений заслуженно оказался самоходный опрыскиватель John Deere M4040. Машина с карбоновой штангой оснащена системой мониторинга JD Link, функцией Section Control для распределения удобрений и СЗР, а также интеллектуальной системой управления форсунками ExactApply.



«John Deere M4040 — точный и эффективный инструмент на этапе внесения СЗР и удобрений, — комментирует Вилли Древс, доктор агрономии, консультант «ЭкоНивы». — Зоны плодородия, выявленные в вашем хозяйстве, должны давать больше урожая. Для этого и производится дифференцированное внесение. Более высокая урожайность достигается за счет лучшего обеспечения питанием и защитой участков с высоким потенциалом плодородия».







Используя John Deere M4040 c интеллектуальными опциями, можно экономичнее и без потерь в эффективности расходовать удобрения, повысить уборочную спелость культур и гарантировать лучшее качество урожая.



«Недостаточно внести удобрение только один раз, к примеру при посеве, — подчеркивает Вилли Древс. — Следует обязательно удобрять культуру и в фазе кущения, когда закладывается весь урожай, и в фазе выхода в трубку, когда растению нужно больше азота. Увы, еще мало кто удобряет в фазе налива зерна. Почему в Европе получают 80% урожая первого класса, а в России 70% составляет фуражная пшеница? Потому что многие российские фермеры игнорируют последние подкормки. Валовку получают, а качество нет. Чтобы вовремя, в нужном месте и необходимом количестве доудобрить посевы, нужна соответствующая техника, и John Deere M4040 отвечает всем требованиям».



Модель оборудована новым дисплеем 4600 с функцией автоматического выравнивания штанги BoomTrac. Система полного документирования во время обработки посевов отправляет все данные о рабочем процессе на удаленный компьютер руководителю хозяйства или главному агроному. Это позволяет в онлайн-режиме анализировать, насколько точно вносятся СЗР.



Система ExactApply автоматически управляет работой парных форсунок. Когда машина только разгоняется у края поля, действует одна форсунка из пары. При достижении скорости 12-14 км/ч подключается вторая. Отключение форсунок происходит посекционно, а не на всей штанге. Такая опция помогает разумно расходовать препараты.



«Настоятельно советую аграриям никогда не идти на снижение расхода жидкости, — дополняет Вилли Древс. — Вы же не хотите, чтобы было как в Аргентине? Там решили оставить всего 60-80 литров на гектар, а теперь столкнулись с 27 устойчивыми видами сорняков. В России тоже, бывает, говорят: „Вместо 150-200 литров хватает и сотни, и все хорошо“. Это ошибка! Со временем болезни и сорняки адаптируются и препараты перестанут действовать. Расход жидкости на гектар — очень важная тема. С помощью John Deere M4040 можно точно соблюсти все требования и обеспечить необходимое покрытие растений».



Интеллектуальная уборка с John Deere

Из линейки уборочной техники на «Fashion-Фермер 2021» был представлен комбайн John Deere S760 с интегрированной системой регулировки ICA2.



«С внедрением современных технологий растет урожайность, а вместе с тем требуются более производительные машины для уборки. Неслучайно спрос на комбайны John Deere в России стабильно растет, — комментирует Дмитрий Токмаков, менеджер отдела продаж «ЭкоНивы-Черноземье». — John Deere S760 оснащен 9-литровым двигателем мощностью 330 л. с. Мощность реверса составляет 150 л. с. Скорость выгрузки при бункере на 10 600 литров — 125 литров в секунду».







Ротор эксклюзивной конструкции разделен на три части. Вход в ротор расположен под углом 270°, чтобы достичь плавного перехода в тангенциальное движение и обеспечить более бережный обмолот. Вторая часть включает систему обмолота с бичами, третья — зона сепарации. В отличие от конкурентов, комбайн оборудован выгрузным биттером: солома попадает сначала на него, а затем уже оператор решает, пойдет ли она сразу на измельчитель или нет.



С помощью функции синхронизации оператор комбайна может автоматически и с высокой точностью управлять скоростью и траекторией трактора с прицепом. Это упрощает уборку и снижает затраты. Синхронизация производится с помощью телематики JDLink, спутникового приемника StarFire и дисплея 4-го поколения.



Еще одна полезная опция — интегрированная система регулировки комбайна ICA2. Она анализирует настройки машины и адаптирует их к условиям работы, избавляя оператора от необходимости вручную менять параметры. Оператор может сконцентрироваться на ключевых задачах, работать с комфортом и дольше. Система ICA2 одновременно проводит мониторинг и настройку систем сепарации и обмолота. С помощью цифровых камер непрерывно анализируется доля поврежденных зерен и частиц грязи, на основе чего автоматически производится корректировка работы.



Цифровой посев: опыты и достижения

Отдельная станция была посвящена цифровизации посева. Участников познакомили с опытами «ЭкоНивы» на примере нескольких культур.



«Существует несколько источников данных, на основе которых можно принимать решения при дифференцированном посеве, — рассказывает Артем Новиков, руководитель отдела умного земледелия «ЭкоНивыТехника-Холдинга». — Во-первых, агрохимический анализ, но он не везде возможен, а также сложен и дорог. Во-вторых, карты высот и урожайности, составляемые в компании. По ним мы можем изучить, на каких участках урожайность выше или ниже, чтобы затем скорректировать нормы высева. Наконец, в-третьих, есть спутниковые карты, отражающие зоны с различным качеством вегетации. Для дифференцированного посева мы применяем именно спутниковые карты. В ходе опытов карты урожайности сличались со спутниковыми — и в 95% случаев совпадали вплоть до метра».







С использованием спутниковых карт в этом году «ЭкоНива» в рамках опытов засеяла порядка 7000 га дифференцированным методом. Один из экспериментов проводился с кукурузой. Норма высева варьировалась от 60 до 100 тысяч семян на гектар в зависимости от продуктивности участка. В опыте участвовали шесть полей с одинаковой обработкой. В результате почти на всех из них норма в 60 тысяч на гектар сопровождалась лучшей урожайностью, чем при 80 и 100 тысячах.



«В переложении на экономику, посеяв 60 тысяч семян на гектар, мы сэкономили порядка 25% посевного материала от внутрихозяйственной нормы и получили прибавку урожайности около 6%. В деньгах экономия составила 1500 рублей на гектар, а прибавка урожайности в денежном эквиваленте — около 2500 рублей на гектар».







Еще один опыт по определению оптимальной нормы высева проводился в Воронежской области на примере сои. Поле было разбито на делянки с нормами 300, 350, 400, 450 и 500 тысяч семян на гектар в произвольном порядке. С помощью датчиков на комбайне John Deere при уборке проанализировали урожайность. Оказалось, что 300 тысяч семян на гектар дали такую же продуктивность, как и 500 тысяч. Следовательно, внутрихозяйственную норму можно снижать.



Селекция высшего сорта

«ЭкоНива-Семена» также знакомила собравшихся на празднике аграриев с широким ассортиментом посевного материала, включая собственные уникальные разработки.







«Рады вновь присутствовать на традиционно масштабном мероприятии группы компаний, — комментирует Денис Пшеничных, менеджер отдела продаж «ЭкоНивы-Семена». — В прошлом году из-за пандемии не было выставок, профессиональных встреч, и теперь мы видим по улыбкам гостей и их настроению, как люди соскучились по таким встречам. В Черноземье в этом сезоне сложилась непростая ситуация с озимыми. Местами погибло из-за возвратных морозов до 80% посевов. Хозяйства подсевали или полностью пересевали культуру, ремонтировали озимые яровыми, и мы в этот сложный период постарались обеспечить предприятия качественными семенами».



Сегодня в портфеле «ЭкоНивы-Семена» 73 сорта — яровые и озимые культуры, кормовые травы. В этом году компания планирует реализовать до 80 тыс. т семян.







Из новинок особого внимания достойна озимая пшеница Цефей собственной селекции. В минувшем году она была внесена в государственный реестр. Сорт отличается высокой урожайностью, пластичностью, хорошей зимостойкостью.



Из самых свежих селекционных достижений компании — озимые пшеницы ЭН Альбирео и ЭН Таргета. Они уже зарегистрированы в Центральном Черноземье, интерес к ним растет.



Сырный прорыв

Ассортимент молочной продукции бренда «ЭкоНива» пополнился полутвердыми сырами «Щучанский» и «Колыбельский». Скоро в продаже появится и твердый сыр «Дюрр», а пока его предварительная презентация также состоялась на встрече. В жаркий день особым спросом пользовалось уже полюбившееся многим мороженое, гости освежались натуральными фруктовыми йогуртами.







«Посещаю мероприятие уже третий год, — говорит гость праздника Елена Талдыкина. — Детям очень нравится современная техника, всегда интересно посмотреть на высокотехнологичные новинки. Очень любим молочную продукцию „ЭкоНива“, благодаря чистому составу не боимся давать ее детям. Знакома с продуктами компании с тех пор, как бренд появился в регионе. Стараемся покупать только их, а если в магазине вдруг нет мороженого „ЭкоНива“, то на другое даже не смотрим — едем искать только любимое. Здорово, что налаживается и выпуск новых сыров».







Благодаря передовым технологиям на каждом производственном этапе «ЭкоНива» получает сыропригодное молоко класса А, отбираемое на фермах по 29 параметрам качества.



«Неслучайно мы представляем продукцию на одном мероприятии с демопоказом машин и агрономическими семинарами, — рассказывает Иван Воробьев, заместитель генерального директора «ЭкоНивы — Продукты питания». — Путь качественного продукта начинается в поле. Сначала выращивается качественный корм, затем его нужно грамотно заготовить, правильно рассчитать рационы и накормить животных, сохранить их здоровье, потом получить молоко и переработать его. Новый сыр — еще один достойный результат реализации принципа „от поля до прилавка“, принятого в компании. И мы рады, что гостям „Fashion-Фермер 2021“ он пришелся по вкусу».







…И это только начало!

Трудно подытожить столь масштабное событие — кажется, о чем-то еще не рассказано, не упущены ли важные детали… Но о чем точно можно не переживать, так это о новом опыте, плодотворном общении, свежих профессиональных решениях и просто ярких эмоциях, которые получили все без исключения гости встречи.







«Я уже более десяти лет ежегодно посещаю мероприятия „ЭкоНивы“, с тех пор как стал применять машины, предлагаемые компанией, — делится Василий Скрипченков, директор СП «Резон» (Нижнедевицкий р-н, Воронежская обл.). — Сейчас в нашем хозяйстве используются тракторы John Deere 8-й и 7-й серий, самоходный опрыскиватель John Deere M4040, сеялка Vaderstad Tempo и другие модели. В этот раз отдельное спасибо хочу сказать организаторам встречи за акцент на теме умного земледелия и цифровизации производства. В нашем хозяйстве в этом году применили дифференцированный посев, осваиваем с помощью экспертов „ЭкоНивы“ дифференцированное внесение СЗР. За этими технологиями будущее, а мы стремимся не отставать».







С каждым годом программа «Fashion-Фермер» расширяется, дополняя традиционные региональные «Дни поля» эксклюзивными показами и семинарами. Растет и количество участников. Не сомневаемся, в самое ближайшее время многофункциональная площадка нового сервисного центра закрепит за собой роль передового центра аграрных знаний. Добро пожаловать в СЦ «Добрино»!

