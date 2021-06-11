«Семеноводство Кубани» начинает реализацию семян озимых культур

«Семеноводство Кубани»

В июне в России начинается сезон реализации озимой пшеницы и ячменя. Сегодня рынок семян отечественной селекции неуклонно растет. В частности, крупным игроком на рынке за последние три года стало НПО «Семеноводство Кубани», входящее в группу компаний «Прогресс Агро»

Предприятие предлагает семена, созданные в Национальном центре зерна им. П. П. Лукьяненко и выращенные на полях ведущего аграрного предприятия «Рассвет» из Усть-Лабинского.



В настоящее время «Семеноводство Кубани» реализует семена 12 сортов пшеницы: Алексеич, Гром, Гурт, Безостая 100, Юка, Таня, Граф, Собербаш, Тимирязевка, Ахмат, Гомер и Еланчик, а также озимый ячмень сорта Рубеж.



Большую часть предлагаемого семенного материала «Рассвет» использует в собственном севе на площади около 4000 га, применяя прецизионное (точное) использование сортов. Семенной материал озимой пшеницы выращивается по лучшим предшественникам, которые убираются в разное время, оставляют определенное количество влаги, элементов минерального питания, растительных остатков, инфекционного начала. Соответственно, для получения хорошего потенциала агрономы «Рассвета» учитывают все эти показатели и под каждое поле подбирают свой сорт озимых семян.



Семена компания приобретает только у оригинатора в кубанском НЦЗ. Возделываются культуры агрономами с проведением регулярных консультаций специалистов из Центра зерна. Кроме того, на полях будущих семян озимых три раза проходит фунгицидная обработка, вносятся стимуляторы роста для укрепления корневой системы. Инсектицидная обработка проходит дважды, затем сортопрополка, апробация, после чего выписывается паспорт поля.



На демонстрационном посеве ежегодно высевается набор из 23-25 сортов пшеницы мягкой и обязательно новинки. Новейшие сорта поступают на мини-испытания по рекомендациям селекционеров НЦЗ им. П. П. Лукьяненко еще до их районирования. В течение одного-двух лет размножения агрономы знакомятся с ними, дают им оценку и определяют место в севооборотах.



Семена озимой группы «Семеноводство Кубани» подготавливает на собственном кукурузокалибровочном заводе «Ладожский». Требования к подготовке материала на предприятии более жесткие, чем официальный ГОСТ. Главная особенность, влияющая на качество семян, — полное очищение от битого, колотого, некондиционного зерна и примесей.



Покупателям — фермерам и сельхозпроизводителям на заводе предлагают протравить семена. По желанию клиента протравить могут его собственным доставленным препаратом или предложить заводской.



Семена пшеницы и ячменя отвечают требованиям ГОСТ и имеют сертификаты соответствия, в которых прописаны сортовая чистота, влажность, жизнеспособность. Если семенной материал планируется к посеву за пределами края и Усть-Лабинского района, на него выдается карантинный сертификат.

