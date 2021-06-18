Как защитить рапс от вредителей и болезней

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Рапс — это универсальная масличная культура, которая часто подвергается воздействию опасных вредителей и болезней. От кого и чего стоит защищать рапс и в какие периоды, рассказал руководитель агрономической службы ГК «Шанс» Илья Добренко

Опасной для рапса считается фаза цветения. Именно в этот период есть угроза со стороны таких опасных вредителей, как капустная моль и капустная блошка. Эти два вида вредителей способны полностью уничтожить посевы рапса. Как не допустить этого? Необходимо вовремя провести инсектицидную обработку.



Капустная моль появляется в фазу розетки листьев. Важным фактором для ее активизации является наличие теплой погоды: солнечной, с температурой выше +20. Тогда капустная моль начинает активно проявлять себя. Это бабочка, которая летает по посевам рапса, откладывает яйца, из которых образуются личинки. И вот эти личинки способны полностью уничтожить все растения — до 100% урожая.



Экономический порог вредоносности капустной моли — 2-5 гусениц на одном растении при заселении 10% растений. При достижении порога экономической вредоносности необходимо незамедлительно проводить обработку инсектицидными средствами. Эффективны препараты на основе пиретроидов, в состав которых входят действующие вещества альфа-циперметрин или лямбда-цигалотрин. Также можно отдать предпочтение неоникотиноидам на основе имидаклоприда. Эксперт ГК «Шанс» отмечает, что хорошие результаты в борьбе с капустной молью показывают препараты Имидашанс, ВРК на основе имидаклоприда дозировкой 0,2 л/га, Каратошанс, КЭ на основе лямбда-цигалотрина дозировкой 0,3 л/га. Эффективен комплексный препарат на основе пиретроидов и неоникотиноидов Имидашанс Плюс, СК на основе имидаклоприда и лямбда-цигалотрина дозировкой 0,3 л/га.



В фазу бутонизации рапс поражается капустной блошкой. Благоприятные условия для развития вредителя: теплая и сухая погода. Экономический порог вредоносности капустной блошки — 1-3 жука на 1 м² при заселении 8% растений. Как выяснить, что экономический порог вредоносности превышен? Для этого агрономы на полях проводят фитосанитарный мониторинг посевов рапса, выявляя таким образом порог вредоносности. Это позволяет хозяйству своевременно назначить инсектицидную обработку. Причем обработку нужно проводить незамедлительно. Если в фазу бутонизации не сработать препаратом, то капустная блошка может уничтожить до 100% урожайности. Она объест бутоны и листья. Без них не будет урожая. Препараты следует применять те же, что и для борьбы с капустной молью.



Помимо вредителей, рапс может подвергаться воздействию болезней, развитие которых зависит от погодных условий. В начале лета часто устанавливается влажная и дождливая погода, которая провоцирует развитие инфекционных грибных заболеваний — ржавчины, мучнистой росы, антракноза. Болезни поражают вегетативные органы растения и могут приводить к гибели урожая. Поражение может способствовать снижению урожайности до 90%. Для борьбы с данными болезнями необходимо использовать фунгицидные препараты. Хорошо себя зарекомендовал Шансил, КЭ на основе тебуконазола. Это системный фунгицидный препарат, применяющийся дозировкой 1 л/га. Он эффективен не только в отдельном использовании, но и совместно с Пропишансом, КЭ на основе пропиконазола дозировкой 0,5 л/га. Обработку в промышленных масштабах проводят профилактически для предупреждения распространения заболевания. Если стоит влажная теплая погода, то это значит, что агроном должен незамедлительно организовать обработку.



Стоит отметить, что можно применять баковые смеси из инсектицидов и фунгицидов. Своевременное реагирование на проблему позволит сохранить урожай рапса.

