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Три недели маркировки молочки: производители из 75 регионов заказали 1,2 млрд кодов

Партнёрский материал


Pixabay

Pixabay

С 1 июня, после старта маркировки мороженого и сыров, участники оборота из 75 регионов России заказали 1,2 млрд кодов. В топ-5 производителей по количеству заказов вошли «Челны холод», «Чистая линия», «Фабрика настоящего мороженого», «Валио», «Хохланд Русланд»

Пресс-служба «Валио» заявила, что компания начала подготовку заблаговременно: с 2019 года представители компании принимали участие в обсуждениях рабочей группы, целью которой являлось определение особенностей методологии применения обязательной маркировки в молочной отрасли. Позднее, в 2020 году, на собственном производстве Valio в Московской области стартовал инвестиционный проект по модернизации и автоматизации производственных линий. Было установлено оборудование, необходимое для нанесения маркировки на готовую продукцию. 

«В конце 2020 года продукция с тестовыми кодами начала поставляться в торговые сети. К концу января заводом было промаркировано более 1 миллиона единиц продукции Valio. К 1 июня собственная производственная площадка Valio в Московской области была полностью готова к вступлению в силу обязательной маркировки продукции. На данный момент весь объем плавленых и желтых сыров выпускается в соответствии с требованиями законодательства, за первую неделю июня нанесено более миллиона кодов. Продукция с маркировкой поставляется в торговые сети РФ», — отметили в компании.

«Ежедневно предприятие эмитирует и запускает в оборот минимум 100 тысяч кодов. Продукция уже поставлена в компании „Призма“, в „Яндекс“, „Ашан“, „Ленту“ - всем нашим клиентам. Помимо этого, мы активно готовимся к маркировке масла, у нас уже почти все готово. Осталось дождаться некоторого оборудования и купить лицензию на программный продукт, так что к 1 сентября успеваем», — рассказал Михаил Матвиенко, менеджер проектов «Нева Милк».

«Мы удачно стартовали в первом этапе маркировки благодаря участию в пилотном проекте с ЦРПТ. Наша компания апробировала многие решения, что позволило выбрать правильную архитектуру решения и запуститься раньше 1 июня. Все оборудование было поставлено в срок, поэтому все прошло в штатном режиме. По средним подсчетам, на заводе будет маркироваться порядка 100 тысяч единиц продукции разных видов. Также в тестовом режиме мы уже маркируем сливочное масло для второго этапа. Наша качественная продукция поставляется во все сегменты рынка, и теперь она подтверждена „Честным знаком“», — рассказал директор по информационным технологиям компании «Узловский молочный комбинат» Евгений Булычев.

С 1 сентября начнется второй этап маркировки для молочной продукции сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря — для товаров сроком годности менее 40 дней. Вывод из оборота молочной продукции сроком годности менее 40 суток произойдет в январе 2022 года, сроком годности более 40 суток — летом 2022 года. С 1 сентября 2022 года вводится объемно-сортовой учет. Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет молочной продукции вводится с 1 декабря 2023 года.

ЦРПТ 

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