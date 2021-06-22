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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Компания «Коудайс МКорма» завоевала два кубка на выставке «Зерно — Комбикорма — Ветеринария — 2021»

Партнёрский материал


«Коудайс МКорма»

«Коудайс МКорма»

Три жарких летних дня, 16-17-18 июня, ВДНХ стала местом паломничества российских и зарубежных специалистов АПК. Все еще напряженная эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы, но, к счастью гостей и экспонентов, крупнейшая российская агропромышленная выставка «Зерно — Корма — Ветеринария» состоялась

Компания «Коудайс МКорма» участвует в ЗКВ с самой первой выставки, вот уже 26 лет подряд, год за годом показывая высокий уровень подготовки и проведения мероприятия.

Благодаря слаженным действиям команды, мудрому руководству и надежному плечу партнеров мы вместе пережили непростой 2020 год, и в 2021-м хотели бы сказать нашим друзьям, коллегам и партнерам, что вместе мы — сила, пожелать новых идей и ярких проектов. Именно поэтому на год мы рискнули сменить наш основной слоган «Растите с лидером» и сказать вам — «Вдохновляйтесь с лидером»! А картины животных в стиле полотен Ван Гога, Климта, Дали и Матисса создавали на стенде особую творческую атмосферу, располагающую к новым идеям. 

На выставке мы презентовали продукцию собственного производства для яичного и мясного птицеводства, свиноводства, а также сразу две новые линейки продуктов для КРС: портфолио продуктов по индивидуальной рецептуре для крупных производителей молока и мяса, а также линейку универсальных продуктов для небольших фермерских хозяйств, которую можно будет купить в мелкой фасовке через удобный интернет-магазин. Ведь каждый партнер компании достоин внимания, уважения и может рассчитывать на эффективный и комфортный процесс покупки. 

Выставка традиционно завершается церемонией награждения по итогам конкурса инноваций. И мы небезосновательно каждый год готовимся выйти на сцену за наградой, ведь каждый год наши эксперты готовят свои научные проекты на самые актуальные темы отрасли. В этом году золотой медалью и кубком был отмечен проект «Кормовая добавка PigHeatStress KMK для профилактики теплового стресса у свиней» главного технолога по свиноводству «Коудайс МКорма» Михаила Шкатова. Члены жюри также не смогли оставить без внимания уникальный дизайн нашего стенда, запомнившийся многим гостям выставки, отметив его кубком и грамотой «За оригинальный стенд на выставке «MVC: Зерно — Комбикорма — Ветеринария — 2021».

Мы благодарим организаторов выставки, друзей и партнеров «Коудайс МКорма» и надеемся, что в следующем году мы вновь встретимся на ЗКВ, окунувшись в атмосферу продуктивного живого общения профессионалов АПК самого высокого уровня.

«Коудайс МКорма» 

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