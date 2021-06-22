Каждый второй гектар кукурузы в Приморье возделывается с использованием агротехнологий Corteva

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Международная научно-исследовательская сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience вот уже более 6 лет развивает сеть службы агрономической поддержки на Дальнем Востоке. Тесное сотрудничество и продуктивный диалог с местными аграриями помогают повышать уровень агротехнологии в регионе. Об особенностях и трендах возделывания кукурузы в регионе рассказал Владимир Кушнаренков, менеджер по категории продуктов компании Corteva Agriscience в России

На протяжении последних 5-6 лет на Дальнем Востоке отмечается рост производства кукурузы, который обуславливается спросом на нее со стороны азиатских стран, развитием свиноводства и птицеводства в регионе, а также особенностями севооборота. При этом каждая из территорий Дальневосточного региона России — Приморский и Хабаровский края, Амурская область и Еврейская автономная область — обладает своими агроклиматическими особенностями, отличается культурой земледелия и долей царицы полей в структуре посевных площадей.



Лидером Дальневосточного региона по объемам посевных площадей и темпам роста производства кукурузы на протяжении последних лет является Приморский край. По данным Росстата, если в 2015 году валовой сбор этой культуры здесь составил порядка 180 тыс. т, то в 2020 году был достигнут результат в 297 тыс. т. В 2020 году кукурузой на зерно здесь было засеяно 69 тыс. га, на силос — 3,5 тыс. га (порядка 10% от пахотных площадей).



Рост производства кукурузы в крае связан с выгодным расположением региона относительно стран-импортеров этой культуры — Китая, Кореи и Японии. Большая протяженность территории, смена 5 климатических зон и бо́льшая, чем в других областях Дальнего Востока, сумма активных температур позволяет возделывать здесь кукурузу с ФАО от 160 на севере до 460 на юге, почти как в Краснодарском крае, тогда как в той же Амурской области преобладает кукуруза с ФАО до 230.



Другой весомой причиной роста площадей под кукурузой в Приморье можно считать приход в регион крупнейших интернациональных семеноводческих компаний, которые принесли сюда не просто семена, а технологию возделывания кукурузы, что простимулировало рост продуктивности культуры в регионе. Компания Corteva Agriscience стала одной из первых активно развивать сеть агрономов-консультантов со всесторонней поддержкой фермеров, а также принесла в регион традицию проведения образовательного проекта «Пионер АгроАкадемия», который знакомит аграриев с последними тенденциями и инновациями в области возделывания культур и защиты растений, результатами полевых опытов новинок портфеля Pioneer® и другой полезной для сельхозпроизводителей информацией. Corteva Agriscience постоянно расширяет способы обмена информацией о новейших достижениях и технологиях с фермерами, повышая доступность образования аграриев в рамках Целей устойчивого развития 2030. Сочетание такого комплексного подхода компании к продвижению семенной продукции Pioneer® с инновационной генетикой бренда способствовали тому, что сегодня практически каждый второй гектар кукурузы на зерно в Приморском крае засевается гибридами Pioneer® при агрономическом сопровождении Corteva в течение всего вегетационного периода. Получаемые здесь результаты позволяют местным сельхозпроизводителям участвовать во всероссийском конкурсе «Пионер Максимум» и занимать призовые места. Так, в 2018 году сельхозпредприятие «Солнечный город» получило урожайность 166,7 ц/га на гибриде кукурузы П8400.



При этом Дальний Восток и особенно Приморский край очень специфичны с точки зрения технологии возделывания кукурузы. Если на юге страны ключевой фактор, лимитирующий урожайность, — это засуха, то здесь, наоборот, зачастую мы наблюдаем избыточное увлажнение. Ежегодно в регионе выпадает от 600 до 900 мм осадков. Поэтому если в условиях юга России в низинах урожайность кукурузы, как правило, выше, то на Дальнем Востоке в некоторые сезоны лучшей продуктивности удается достичь на возвышенностях. В связи с этим один из важных агротехнических приемов повышения урожайности кукурузы в регионе — это дренаж полей.



Специфичны из-за повышенной влажности и заболевания кукурузы на Дальнем Востоке: из-за частых туманов и осадков наибольшее распространение получают гельминтоспориоз и пыльная головня, которые становятся существенными лимитирующими урожайность факторами и требуют от аграриев выбора толерантных к этим патогенам гибридов.



Также в Приморье ограничивающим урожайность фактором является невысокий плодородный слой почвы. Кроме того, в регионе преобладают почвы с низким pH, и это требует от аграриев их раскисления путем внесения извести, так как уже при pH 4,5-5 доступность большинства элементов питания резко падает и урожайность кукурузы существенно снижается.



Помимо этого, большие потери урожая вызывает полегание культуры из-за шквалистых ветров (до 60 м/сек), которые приносят частые в регионе тайфуны. Поэтому гибриды с устойчивостью к прикорневому прилеганию и улучшенными стеблевыми параметрами пользуются здесь особым спросом. Из линейки Pioneer® в Приморье наиболее востребованы гибриды П8521 (ФАО 210), П8307 (ФАО 230), П8816 (ФАО 280), а также П9241 (ФАО 340), П9874 (ФАО 380), П0023 (ФАО 420), П0074 (ФАО 430), которые одинаково подходят для возделывания как на зерно, так и на силос. Кроме устойчивости к полеганию, все эти гибриды отличаются высокой стабильностью и хорошей влагоотдачей в климатических условиях региона.



Несмотря на то, что Дальний Восток находится очень удаленно от основной зоны возделывания кукурузы в России, здесь формируются тренды, которые говорят о качественно новом уровне возделывания этой культуры. В частности, в Приморье начали развиваться технологии дифференцированного внесения удобрений, что весьма актуально из-за высокой пестроты полей по плодородию и ввиду того, что кукуруза выносит довольно много питательных веществ из почвы. По причине низкого плодородного слоя все больше хозяйств переходят на безотвальную обработку почвы. Также растут объемы внесения жидких минеральных удобрений и их дробное внесение. Все это говорит о том, что местные аграрии заинтересованы улучшить традиционный севооборот, перенасыщенный соей, такой перспективной культурой, как кукуруза, и темпы роста объемов ее производства сохранятся в ближайшие годы.

