разделы

реклама

журналы

USD

72.231 (-0,53%)

EUR

86.254 (-0,37%)

MOEX

3809.24 (-0,73%)

BRENT

75.09 (-0,13%)

Пшеница

647.4 (-2,09%)

Сахар

16.69 (1,58%)

USD

72.231 (-0,53%)

EUR

86.254 (-0,37%)

MOEX

3809.24 (-0,73%)

BRENT

75.09 (-0,13%)

Пшеница

647.4 (-2,09%)

Сахар

16.69 (1,58%)

USD

72.231 (-0,53%)

EUR

86.254 (-0,37%)

MOEX

3809.24 (-0,73%)

BRENT

75.09 (-0,13%)

Пшеница

647.4 (-2,09%)

Сахар

16.69 (1,58%)

USD

72.231 (-0,53%)

EUR

86.254 (-0,37%)

MOEX

3809.24 (-0,73%)

BRENT

75.09 (-0,13%)

Пшеница

647.4 (-2,09%)

Сахар

16.69 (1,58%)

USD

72.231 (-0,53%)

EUR

86.254 (-0,37%)

MOEX

3809.24 (-0,73%)

BRENT

75.09 (-0,13%)

Пшеница

647.4 (-2,09%)

Сахар

16.69 (1,58%)

Премия «Агроинвестор года - 2021»

На форуме инновационных технологий InfoSpace 2021 обсудят цифровые возможности АПК России

Партнёрский материал


InfoSpace

InfoSpace

В Центре цифрового лидерства на XII ежегодном деловом форуме инновационных технологий InfoSpace 2021 обсудят цифровые инструменты для трансформации агропромышленного комплекса в России

Теме АПК будет посвящена отдельная сессия форума «Цифровые возможности — эффективное ведение бизнеса в агропромышленном комплексе». В рамках сессии выступят представители органов исполнительной и законодательной власти, общественных организаций, экспертного и бизнес-сообщества. Участники сессии смогут задать вопросы спикерам, прокомментировать тезисы и предложить новые идеи. На основании стенограммы заседания будет сформирован итоговый документ с конкретными предложениями по совершенствованию предпринимательской среды АПК.

Основные темы:

  • АПК в новых экономических условиях: государственные меры поддержки, задачи, решения; 

  • Технологический прорыв. Внедрение цифровых технологий и отраслевых платформенных решений для агропромышленного комплекса; 

  • Кадры для сельского хозяйства. Работа по-новому;

  • Взгляд фермеров на цифровизацию АПК: кейсы, точки роста и направления развития; 

  • Ближайшее будущее АПК. Прогнозы сельского хозяйства сквозь призму цифровизации.

Модератор: Фомин Семен Сергеевич, управляющий партнер Smart Heads.

В качестве ключевых экспертов приглашены представители организаций:

Григорьев Олег Анатольевич, врио директора ФГБУ «АЦ Минсельхоза России»;

Батурова Елена Анатольевна, директор Центра развития финансовых технологий АО «Россельхозбанк»;

Крашенинник Наталья Николаевна, директор по развитию агробиотех-направления Фонда «Сколково»;

Косогор Сергей Николаевич, руководитель проекта по цифровизации АПК Центра технологического трансфера Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;

Барсукова Светлана Геннадьевна, генеральный директор АО «Агросила»;

Зорин Александр Владимирович, директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика»;

Дубина Константин Николаевич, руководитель отдела продаж ООО «Коннектом»;

Чепенко Иван Геннадьевич, генеральный директор ООО «Коломенская ягода»;

Скрытникова Инна Рустамовна, исполнительный директор, руководитель проекта «Цифровизация сельского хозяйства» Ассоциации интернета вещей;

Биждов Корней Даткович, президент Национального союза агростраховщиков;

Чекмарев Петр Александрович, председатель Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию АПК;

Колесников Андрей Викторович, заведующий отделом аграрной политики и прогнозирования АПК ФГБНУ «Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития сельских территорий — Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства».

Форум InfoSpace выступает авторитетной диалоговой площадкой для совместного поиска государством, бизнесом и научным сообществом конструктивных решений в области формирования благоприятного инновационного климата. Цель форума — расширить возможности инновационного партнерства государства, науки, российского бизнеса и зарубежных компаний, раскрыть стратегические задачи сотрудничества, найти способы максимального привлечения предприятий и частных инвесторов к совместной реализации государственных программ по развитию инновационной инфраструктуры на территории Российской Федерации.

Место проведения: Центр цифрового лидерства, г. Москва, Космодамианская набережная, 52/7.

Для аккредитации прессы необходимо обращаться:

pr@forum-infospace.ru 

+7 916 395-64-35 

Пресс-центр, Александра

InfoSpace 

рекомендации

"Агроинвестор" №06, июнь 2021

Журнал

"Агроинвестор" №06, июнь 2021
«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2021
Купить или сэкономить. Потребительские предпочтения изменились, но серьезного падения спроса не отмечается

«Агроинвестор»

Купить или сэкономить. Потребительские предпочтения изменились, но серьезного падения спроса не отмечается
Пора прощупать почву. Какие меры помогают сохранить и повысить плодородие

«Агроинвестор»

Пора прощупать почву. Какие меры помогают сохранить и повысить плодородие
В капкане прогресса. Бесконечная гонка за новыми технологиями способна привести производителей техники к разорению

«Агротехника и технологии»

В капкане прогресса. Бесконечная гонка за новыми технологиями способна привести производителей техники к разорению