На форуме инновационных технологий InfoSpace 2021 обсудят цифровые возможности АПК России

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В Центре цифрового лидерства на XII ежегодном деловом форуме инновационных технологий InfoSpace 2021 обсудят цифровые инструменты для трансформации агропромышленного комплекса в России

Теме АПК будет посвящена отдельная сессия форума «Цифровые возможности — эффективное ведение бизнеса в агропромышленном комплексе». В рамках сессии выступят представители органов исполнительной и законодательной власти, общественных организаций, экспертного и бизнес-сообщества. Участники сессии смогут задать вопросы спикерам, прокомментировать тезисы и предложить новые идеи. На основании стенограммы заседания будет сформирован итоговый документ с конкретными предложениями по совершенствованию предпринимательской среды АПК.



АПК в новых экономических условиях: государственные меры поддержки, задачи, решения;



Технологический прорыв. Внедрение цифровых технологий и отраслевых платформенных решений для агропромышленного комплекса;



Кадры для сельского хозяйства. Работа по-новому;



Взгляд фермеров на цифровизацию АПК: кейсы, точки роста и направления развития;



Ближайшее будущее АПК. Прогнозы сельского хозяйства сквозь призму цифровизации.



Основные темы:

Модератор: Фомин Семен Сергеевич, управляющий партнер Smart Heads.



В качестве ключевых экспертов приглашены представители организаций:



Григорьев Олег Анатольевич, врио директора ФГБУ «АЦ Минсельхоза России»;



Батурова Елена Анатольевна, директор Центра развития финансовых технологий АО «Россельхозбанк»;



Крашенинник Наталья Николаевна, директор по развитию агробиотех-направления Фонда «Сколково»;



Косогор Сергей Николаевич, руководитель проекта по цифровизации АПК Центра технологического трансфера Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;



Барсукова Светлана Геннадьевна, генеральный директор АО «Агросила»;



Зорин Александр Владимирович, директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика»;



Дубина Константин Николаевич, руководитель отдела продаж ООО «Коннектом»;



Чепенко Иван Геннадьевич, генеральный директор ООО «Коломенская ягода»;



Скрытникова Инна Рустамовна, исполнительный директор, руководитель проекта «Цифровизация сельского хозяйства» Ассоциации интернета вещей;



Биждов Корней Даткович, президент Национального союза агростраховщиков;



Чекмарев Петр Александрович, председатель Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию АПК;



Колесников Андрей Викторович, заведующий отделом аграрной политики и прогнозирования АПК ФГБНУ «Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития сельских территорий — Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства».



Форум InfoSpace выступает авторитетной диалоговой площадкой для совместного поиска государством, бизнесом и научным сообществом конструктивных решений в области формирования благоприятного инновационного климата. Цель форума — расширить возможности инновационного партнерства государства, науки, российского бизнеса и зарубежных компаний, раскрыть стратегические задачи сотрудничества, найти способы максимального привлечения предприятий и частных инвесторов к совместной реализации государственных программ по развитию инновационной инфраструктуры на территории Российской Федерации.



Место проведения: Центр цифрового лидерства, г. Москва, Космодамианская набережная, 52/7.



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Пресс-центр, Александра

