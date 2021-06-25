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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Месяц маркировки прошёл успешно: молочники рассказали об итогах

Партнёрский материал


ЦРПТ

ЦРПТ

Маркировка мороженого и сыров стартовала 1 июня. За прошедший период к системе «Честный знак» подключились почти 19 тыс. участников — производителей молочной продукции, выдано 2,59 млрд кодов

По данным на конец прошлой недели, производители мороженого и сыров уже ввели в оборот более 150 млн кодов этих товаров, это означает, что продукция уже поступила на полки магазинов или поступит в ближайшее время, сообщал Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы маркировки. В топ-5 компаний, активно работающих в системе, — «Челны холод», «Чистая линия», «Фабрика настоящего мороженого», «Валио», «Хохланд рус».

Объем производства молочной продукции с начала этого года показывает устойчивый рост практически по всем категориям, чему в том числе способствует увеличение валового надоя сырого молока. Так, по данным Минсельхоза, в январе — апреле 2021 года в сельскохозяйственных организациях производство молока выросло на 2,2% до 5983,5 тыс. т. А объем промышленного производства молока, кроме сырого, за первые четыре месяца текущего года составил 1852,8 тыс. т, что на 1,1% выше аналогичного периода 2020 года. В том числе выпуск сыров увеличился на 2,4% до 182,1 тыс. т, молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по технологии сыра, — на 5,6% до 62,9 тыс. т, сухого молока и сливок, которые используются в производстве мороженого, — на 3,5% до 45,9 тыс. 

Всплеска цен на молочную продукцию, подлежащую маркировке (чего опасались многие эксперты и участники рынка), за первые две недели июня не произошло. По информации Росстата, стоимость, например, сычужных твердых и мягких сыров с 1 по 7 июня в рознице практически не изменилась, прирост составил лишь 0,02%. А с 8 по 15 июня розничные цены прибавили только 0,16%. По отношению к уровням конца 2020 года сыры подорожали не более чем на 2%. По другой продукции цены в июне тоже преимущественно стагнировали или даже снижались (на стерилизованное молоко, сухие детские смеси, сливочное масло и жирный творог).

С 1 сентября начнется второй этап маркировки для молочной продукции сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря — для товаров сроком годности менее 40 дней. Вывод из оборота молочной продукции сроком годности менее 40 суток произойдет в январе 2022 года, сроком годности более 40 суток — летом 2022 года. С 1 сентября 2022 года вводится объемно-сортовой учет. Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет молочной продукции вводится с 1 декабря 2023 года. 


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